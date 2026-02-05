Samahara Lobatón preocupa al revelar el estado de salud de su bebé tras escándalo con Bryan Torres

La tranquilidad parece ser esquivo para Samahara Lobatón. Tras el turbulento episodio de violencia protagonizado junto a Bryan Torres, un nuevo golpe sacude su presente. En esta ocasión, la angustia se centra en el delicado estado de salud de su hijo, un bebé de apenas cuatro meses.

Samahara Lobatón sobre salud de su hijo

La influencer Samahara Lobatón volvió a estar en el centro de la atención pública al revelar el delicado estado de salud de su bebé, luego del reciente escándalo que protagonizó junto a Bryan Torres. La hija de Melissa Klug compartió un mensaje que generó preocupación entre sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, plataforma donde Samahara Lobatón suele compartir cada detalle de su vida privada, se encendieron las alarmas. Mediante una fotografía junto a su bebé, la creadora de contenido confesó que el menor está atravesando un cuadro clínico que le ha impedido descansar y que la mantiene en un estado de vigilancia permanente y profunda preocupación.

La imagen compartida por la influencer muestra al pequeño en sus brazos, una postal que en cualquier otra circunstancia sería de absoluta ternura, pero que en esta ocasión llegó acompañada de un mensaje desgarrador. "Mi chino cumplió 4 meses ayer y está mega enfermo", escribió Samahara Lobatón.

Samahara Lobatón revela estado de salud de su bebé.

La hija de Melissa Klug no ocultó su cansancio y la angustia que conlleva cuidar a un bebé de cuatro meses estando enfermo. Según detalló, el origen del malestar sería un contagio doméstico. "Ainara lo contagió y lleva una madrugada con fiebre", explicó Samahara Lobatón.

El escándalo de Samahara Lobatón y Bryan Torres

Esta crisis de salud llega en el momento más inoportuno para Samahara Lobatón. En las últimas semanas, su nombre no ha dejado de ser tendencia en los portales de espectáculos tras los episodios de violencia que protagonizó junto al cantante Brayn Torres.

Recientemente un programa de espectáculos difundió un video donde se ve a la pareja entrando al mismo departamento el pasado domingo 1 de febrero. En las imágenes se aprecia cómo Bryan Torres, tras salir del edificio, se dirige al auto de Samahara Lobatón, recoge a las menores y entra con su propia llave al departamento.

Poco después, Samahara Lobatón regresó nuevamente al departamento con varias bolsas de compras, reforzando la percepción de que mantienen un vínculo cercano y continúan compartiendo espacios. Estas imágenes contrastan con la versión que se pensaba sobre una posible separación definitiva.

De esta forma, Samahara Lobatón reveló el estado de salud de su bebé de cuatro meses. Tras semanas de tormenta mediática, queda claro que para la influencer el bienestar de sus hijos prevalece ante cualquier conflicto personal con Bryan Torres.