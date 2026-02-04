Melissa Klug se conmueve tras celebrar su cumpleaños con Samahara Lobatón: "Mi deseo es que mis hijos sean felices"

Melissa Klug celebró sus 42 años en un ambiente íntimo y reflexivo, acompañada de sus hijos y personas cercanas, en medio de los recientes conflictos familiares. Pese a la coyuntura, la empresaria vivió una fecha emotiva, marcada por los mensajes de cariño, incluido el de su hija Samahara Lobatón.

Melissa Klug se muestra conmovida por el mensaje de Samahara

Uno los gestos que llamó la atención en el cumpleaños de Melissa Klug fue el mensaje que Samahara Lobatón dedicó a. La hija de Abel Lobatón asistió a la celebración junto a sus dos pequeñas, pese a que días atrás la empresaria había declarado que su hija percibía a su familia como enemigos tras los recientes conflictos personales.

"Feliz cumpleaños, mamita linda. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Te amamos, nonna", escribió Samahara, acompañando la fotografía que rápidamente generó reacciones entre los seguidores de la familia.

Posteriormente, Melissa Klug, habló con el programa América Hoy. La empresaria no ocultó su emoción al hablar de este nuevo año de vida y del contexto particular en el que le tocó celebrarlo, marcado por la preocupación constante por el bienestar de su hija. Con visible sensibilidad, expresó su deseo de que los problemas familiares encuentren una pronta solución.

"Este año me ha tocado celebrar distinto, pero estoy con la fe intacta de que todo se va a solucionar. Si me piden un deseo, de verdad que siempre va ser que que mis hijos sean felices, que Dios les den sabiduría y me los proteja siempre", manifestó Klug, dejando en evidencia que su mayor prioridad sigue siendo la tranquilidad de su familia.

Jesús Barco dedica emotivo mensaje a Melissa Klug

Otro de los gestos que conmovió a Melissa Klug fue el mensaje que le dedicó su pareja, Jesús Barco. El futbolista utilizó su cuenta de Instagram para expresar públicamente el amor y la admiración que siente por la empresaria en esta fecha especial. Acompañando una fotografía en la que ambos aparecen juntos, Barco destacó la fortaleza y la forma de ser de la madre de su última hija.

"Feliz cumpleaños mi amor, solo decirte que te amo mucho. Te deseo de todo corazón que siempre seas feliz y que todo lo que hagas y quieras hacer te vaya bien, gracias por todo y simplemente estoy orgulloso de ti por cómo eres en todo momento. Mi gorda, todas las personas que te amamos estaremos siempre para ti. Sé feliz siempre, te lo mereces", escribió el futbolista.

La respuesta de Melissa Klug no tardó en llegar. A través de la misma plataforma digital, la empresaria agradeció las palabras de su pareja y resaltó el rol fundamental que cumple Barco en su vida, especialmente en los momentos más difíciles.

"Gracias mi amor por ser mi soporte en mis momentos más difíciles y no soltarme nunca. Te amo y amo la familia que formamos", comentó Klug, evidenciando la sólida relación que mantiene con el deportista.

El cumpleaños número 42 de Melissa Klug estuvo marcado por la emoción, la unión familiar y los mensajes cargados de afecto. La presencia de Samahara Lobatón y el respaldo de Jesús Barco reflejaron el apoyo que rodea a la empresaria en una etapa sensible de su vida, donde la fe y la familia se mantienen como sus principales pilares.