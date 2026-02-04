RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡INCREÍBLE!

¿Viven juntos? Samahara Lobatón y Bryan Torres sorprenden al ser captados entrando a la misma casa

Samahara Lobatón y Bryan Torres fueron captados juntos ingresando al mismo departamento, avivando los rumores sobre su relación tras la polémica.

Samahara Lobatón y Bryan Torres sorprenden a fans al ser captados en el mismo departamento.
Samahara Lobatón y Bryan Torres sorprenden a fans al ser captados en el mismo departamento. (Composición: La Karibeña)
04/02/2026

Tras la supuesta agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón, se pensó que la pareja había puesto fin a su relación. Sin embargo, nuevos hechos han generado dudas. El último domingo 1 de febrero, ambos fueron vistos ingresando al departamento de la hija de Melissa Klug, lo que reavivó las especulaciones sobre su convivencia.

Samahara y Bryan Torres vuelven a ser vistos juntos

El programa Arriba Mi Gente difundió material exclusivo que muestra a la pareja entrando al departamento de Samantha, hija de Melissa Klug, el domingo 1 de febrero. En las imágenes se aprecia cómo Bryan Torres, tras salir del edificio, se dirige al auto de Samahara, recoge a las menores y entra con su propia llave al departamento. 

Este hecho llamó la atención, considerando la polémica generada por la agresión previa. Minutos más tarde, el salsero volvió a bajar, esta vez para recibir un delivery de comida, acompañado de la menor que Samahara tuvo con Youna

Poco después, Samahara regresó nuevamente al departamento con varias bolsas de compras, reforzando la percepción de que mantienen un vínculo cercano y continúan compartiendo espacios. Estas imágenes contrastan con la versión que se pensaba sobre una posible separación definitiva.

Ministerio de la Mujer desmiente irregularidades tras acusación de Samahara Lobatón
Lee también

Ministerio de la Mujer desmiente irregularidades tras acusación de Samahara Lobatón

MIMP niega irregularidades en el caso de Samahara

En paralelo, Samahara Lobatón denunció supuestas irregularidades por parte del Ministerio de la Mujer y el Centro de Emergencia Mujer (CEM) durante la atención de su caso. Frente a estas declaraciones, el MIMP emitió un pronunciamiento oficial desmintiendo cualquier irregularidad y asegurando que todos los procedimientos se realizaron conforme a la ley.

"La Unidad de Protección Especial del MIMP, actuaron frente al presunto caso de violencia en agravio de la señora Samahara Lobatón, con el objetivo de contribuir a la protección, recuperación y acceso a la justicia de ella y de sus hijos", expresó. 

Es así como señalaron que cada proceso ha sido debidamente respetado según indica la ley y que solo han priorizado a los niños en este caso de presunto agresión del padre Bryan Torres hacia la madre.

Abogado de Melissa Klug niega que Samahara Lobatón tenga buena relación con su madre: "No se comunican"
Lee también

Abogado de Melissa Klug niega que Samahara Lobatón tenga buena relación con su madre: "No se comunican"

"Estos procedimientos se han realizado en estricto respeto a la ley, priorizando el interés superior de los niños y su derecho a crecer en entornos libres de cualquier tipo de violencia. El Ministerio tiene el objetivo de proteger a la niñez vulnerable y desarrolla su trabajo respetando los derechos y la dignidad de todas las personas", reveló. 

La aparición de Samahara Lobatón y Bryan Torres juntos en el departamento de la hija de Melissa Klug genera nuevas dudas sobre su relación, mientras el MIMP asegura haber actuado conforme a la ley. El caso mantiene en alerta a seguidores y al público, atentos a cualquier novedad sobre esta presunta violencia familiar.

Temas relacionados agresión Bryan Torres Espectáculos Melissa Klug Samahara Lobaton

Siga leyendo

Lo Más leído

¡Fuerza! Falleció la madre de Pedro Gallese, Tatiana Quiroz, según informó Deportivo Cali

Edwin Guerrero revela el sueldo de los integrantes de Corazón Serrano ¿Cuánto ganan?

Christian Cueva sobre pedido de S/64 mil de pensión de Pamela López: "Asumiré, pero todo tiene un límite"

Samahara Lobatón reveló detalles de lo que había en el celular de Bryan: "No estaba enterada de lo que vi"

¿Estrella Torres se va de Son del Duke? Artista se despide con emotivo mensaje: "Gracias por todo"

últimas noticias
Karibeña