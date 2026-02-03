Abogado de Melissa Klug niega que Samahara Lobatón tenga buena relación con su madre: "No se comunican"

Hace unos días, Samahara Lobatón apareció en un canal de streaming para afirma que estaría llevándose muy bien con toda su familia y niega haberse distanciado de ellos. Ahora, el abogado de Melissa Klug reveló que es todo lo contrario.

Abogado revela mala relación entre Klug y Samahara

En el programa 'Un día en el Mall', el abogado que representa a Melissa Klug dio algunas declaraciones luego que Samahara Lobatón apareciera en un podcast. Es así como señaló que la 'Blanca de Chucuito' no estaría teniendo una buena relación con su hija.

"No es cierto que la relación de Samahara con su mamá, Melissa Klug, esté bien. A raíz de que su mamá denuncia que a su hija la masacraron, que hay una prueba directa que es el video y los actos de tentativa de feminicidio que sufrió Samahara en manos de Bryan Torres", expresó.

La razón de su distanciamiento tendría que ver con la denuncia que puso la empresaria en contra del salsero de Barrio Fino. Incluso, afirma que la influencer estaría en un aislamiento de su propia familia, echando la culpa a su madre por todos los problemas que viene enfrentando actualmente con la justicia y el Ministerio de la Mujer.

"Samahara se distancia de su mamá, no se comunica con ella, está en una situación de aislamiento familiar y considera que todos los problemas que ella tiene, es gracias a su mamá", comentó.

Samahara no reconocería ser víctima de agresión

En otro momento, el abogado comenta que todo este problema estaría siendo a causa de que Samahara Lobatón no se reconoce como víctima de agresión a pesar de las imágenes y de lo que ha vivido. Además, de que estaría interactuando con su agresor, cosa que no debería pasar.

"Ella sigue en estado de negación, sigue interactuando con su agresor, el hombre que casi la mata, bajo la etiqueta de que son padres y quieren llevar la fiesta en paz. La víctima no puede estar con el victimario, en este caso lo está. Su problema es que no reconoce ser víctima, sus palabras son pruebas de eso. Por eso no valida la denuncia que su mamá hizo", agregó.

De esta manera, Samahara Lobatón no tendría una buena comunicación con Melissa Klug tras denunciar a Bryan Torres por haberla agredido a finales de 2025 y no aceptaría ser una víctima, según reveló el abogado. Es así como desmentiría lo dicho por la influencer hace unos días en un podcast.