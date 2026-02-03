Selene Cucat denuncia que Pamela López la estaría amenazando: "Si no te rectificas te vamos a dar..."

Selene Cucat es un nuevo personaje que ha aparecido en la farándula por haber sido la amiga cercana de Pamela López desde antes que conociera a Christian Cueva, pero que ahora se estarían separadas por varias causas. Tras haber revelado su pasado de la influencer y parte de su presente, ahora estaría siendo amenazada por la misma 'KittyPam' y su entorno.

Examiga de Pamela López la denuncia por amenazas

A través de las redes sociales de Christian Cueva, la señora Selene Cucat ha revelado que está siendo amenazada aparentemente por Pamela López donde le exigen que se rectifique de manera inmediata. Es así como el mismo estudio de abogados del 'Aladino' estará representando a la examiga de la influencer.

"Habría recibido una amenaza de mu*** aparentemente de parte de la señora Pamela López y de su entorno dicha amenaza decía: 'Selene si no te rectificas todo lo que has dicho sobre mí y mi pareja Paul al padre de mis hijos, te vamos a dar ***, tú no sabes con quién te estas metiendo'", expresó.

Amenazas del entorno de López

Así mismo, en el mensaje señala que si quieren conversar le envía un número privado con la firma de Pamela López al final. Además, revelaron que Cucat ha estado recibiendo llamadas amenazantes de la madre de López, su hija mayor y la tía de Paul Michael.

"Tú qué tienes que hablar de mi sobrino, que es mequetrefe oe con**, te doy un día para que te disculpes por voy y te saco la **, nos agarramos mano a mano como mujer rec**. Ahora vas a ver porque la denuncia me lo paso por los **", se escucha en un audio que sería la tía de Paul Michael.

Según informó el ahora abogado de Selene Cucat, todo estas amenazas sería luego de que la examiga de Pamela López le habría comunicado a Christian Cueva su preocupación por sus tres menores hijos en una llamada privada. Así mismo, hacen un llamado al Ministerio Público, al Ministerio de la Mujer y a la PNP.

"Estos hechos son gravísimos que no se pueden permitir, hacemos un llamado con el fin que se tomen todas las medidas en defensa a su integridad física y emocional de nuestra patrocinada", señaló.

De esta manera, la examiga de Pamela López que decidió contar todo sobre la influencer, su vida pasada y actual, estaría ahora siendo amenazada. Esto ha causado que tome medidas legales y el abogado de Christian Cueva ha tomado su caso.