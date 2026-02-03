Pamela López arremete contra Marisol por opinar sobre pensión de sus hijos con Cueva: "Infórmese antes de hablar"

La polémica entre Christian Cueva, Pamela López y Pamela Franco sumó un nuevo capítulo con la intervención de Marisol, la 'Faraona de la cumbia', quien opinó sobre el conflicto legal por la manutención. Sus declaraciones provocaron una respuesta inmediata de Pamela López, quién no dudó explotar contra la cantante.

Pamela López arremete contra Marisol

Pamela López respondió con firmeza a las declaraciones de Marisol, quien había sugerido que debería trabajar en lugar de exigir la pensión correspondiente para sus hijos. En diálogo con el programa "Más Espectáculos", la empresaria dejó claro su malestar y cuestionó que la cantante opine sin conocer los detalles legales de su situación.

"Un poquito de ubicaina señora, yo hasta donde sé, lo que tuve que decir de usted ya lo hice. Usted misma se dio en darme un ayudín y exponer lo que todos saben. Sobre la pensión, no sé en qué mundo vive y si quiere hablar de mí, infórmese un poquito. Yo la pensión ya la tengo resuelta, mis temas legales son otros", declaró López.

La trujillana remarcó que el asunto de la manutención no es un tema pendiente y recalcó que existen otros procesos legales en curso que no tienen relación con lo señalado por Marisol. Además, pidió que la cantante evite referirse a su vida personal, asegurando que ella nunca ha hablado públicamente de la intérprete de cumbia.

"No se moleste en hablar de mí, así como yo no lo hago de usted, porque no tengo ni bueno ni malo que decir", añadió, dejando entrever que no tiene intención de seguir alimentando enfrentamientos innecesarios.

Pamela López responde a las declaraciones de Pamela Franco

El día de ayer durante su participación en el programa 'América Hoy', Pamela López fue consultada directamente por las palabras de Pamela Franco, quien aseguró que una persona que trabaja no tiene tiempo para los chismes. Frente a ello, la trujillana rechazó que se ponga en duda su esfuerzo diario y remarcó que su vida está centrada en la crianza de sus hijos.

"Son varias oportunidades en que la señora hace hincapié a su trabajo. Yo trabajo mucho, fuera de casa y dentro de casa, no sé si tú podrás decir lo mismo. Con una niña yo tengo tres niños y una señorita de 21 años. Trabajo muchísimo duro para darle un soporte emocional que su pareja no les puede dar", expresó López, visiblemente incómoda.

En ese sentido, dejó entrever que su realidad como madre es distinta y que su prioridad está puesta en el bienestar emocional de sus hijos, a quienes les toca enfrentar una situación familiar compleja. Además, aprovechó el espacio para cuestionar el aspecto económico del conflicto, lanzando un mensaje directo hacia Pamela Franco y Christian Cueva.

"Y si tanto está generando, sería bueno que le digas que pague la deuda que tiene con mi mamá, que son 80 mil soles", manifestó, poniendo nuevamente sobre la mesa un tema que, según ella, continúa sin resolverse.

Las declaraciones de Pamela López confirman que el conflicto con Christian Cueva y Pamela Franco sigue escalando, ahora con la intervención de Marisol, que abrió una nueva confrontación pública. La trujillana defendió su rol como madre y sus responsabilidades, dejando en evidencia que las tensiones continúan abiertas y sin resolución.