Revelan nuevas imágenes de Bryan Torres con Samahara Lobatón ¿Se lucen cariñosos?

Después de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón en el video que se volvió viral, se creyó que la pareja se habría separado finalmente. Ahora, ambos han aparecido viviendo bajo la misma casa, pero también luciendo lo que parece ser actitudes cariñosas.

¿Samahara y Bryan Torres se lucen cariñosos?

El programa 'Amor y Fuego' captó el momento en que Bryan Torres apareció en la ventana de la casa de Samahara Lobatón jugando con su hija, pero se quedó hasta el día siguiente. Ahora, el mismo segmento ha presentado nuevas imágenes donde se mostraría aún más la cercanía de ambos.

En las imágenes se puede ver como Samahara Lobatón es captada afuera de su casa viendo un nuevo auto rojo y donde después, aparece Bryan Torres para chequearlo para aprobarlo aparentemente. Luego, entre ambos ocurre un cierto acercamiento donde parecería que no están teniendo una relación de solo padres, sino indicios de una reconciliación como pareja.

Al ser consultada momentos después, la influencer mostró evidentemente su fastidio tras ser seguida en todo momento por la prensa. Nuevamente ignoró todas las preguntas que le realizaron sobre el salsero de Barrio Fino. Así mismo, solo atinó a pedir espacio para poder hacer sus cosas. Luego, regresa a su casa en el mismo auto rojo que hace unos momentos estaba observando con Bryan.

¡Siguen viviendo juntos!

También captaron el momento en que la influencer se retira y acude a la Dirincri de Surco, quedándose cinco horas en el lugar. Al retirarse vuelve nuevamente a su hogar, donde el salsero lo estaba esperando. Las cámaras del programa los captaron juntos en la ventana sin decirse ninguna palabra, pero los conductores reaccionan totalmente sorprendidos e indignados al verlos juntos.

El equipo de reporteros preguntó a Samahara Lobatón la razón por la cual sigue viviendo juntos, pero no obtuvieron ninguna respuesta. Así mismo, fueron en busca del salsero al salir de su casa y en un evento musical, de igual forma no dio respuesta alguna a los comunicadores.

De esta manera, Samahara Lobatón parece haber perdonado a Bryan Torres por todo lo sucedido anteriormente e incluido, la agresión física que sufrió en el mismo cuarto en la casa donde actualmente conviven. Además, la influencer se mostró incómoda por la prensa y el salsero mostró una acercamiento hacia la hija de Melissa Klug, donde rozaron manos dando indicios de reconciliación como pareja, a pesar de la agresión.