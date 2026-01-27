Pamela Franco parcha a Pamela López tras polémico comentario sobre su hija: "De ella me encargo yo"

Pamela Franco decidió responder con firmeza y elegancia a las declaraciones de Pamela López, quien cuestionó su comportamiento y lanzó un comentario que involucró directamente a su hija. La cantante dejó en claro que no permitirá que se meta a los niños en estas polémicas y aseguró que su prioridad es el bienestar de su pequeña.

Pamela Franco responde tras indirectas de Pamela López

Pamela Franco estuvo frente a las cámaras de "Arriba mi gente" y fue consultada sobre las indirectas que habría recibido por parte de Pamela López. La cumbiambera respondió con calma, pero fue clara al señalar que ya no quiere entrar en enfrentamientos que solo le restan tranquilidad. Según explicó, prefiere mantenerse al margen de la polémica y enfocarse en su carrera, su vida personal y, sobre todo, en su hija.

En sus declaraciones, Pamela Franco explicó que ya aprendió que responder a este tipo de comentarios no le trae nada positivo. Por eso, decidió tomar distancia y evitar conflictos innecesarios.

"Ese es su problema. Si a ella le hace sentir bien no soltar, ese es su problema. Yo la verdad que no quiero opinar de ella en particular porque yo sé que siempre hay una respuesta y la verdad que esto a mí no me suma. En algún momento pisé el palito y la verdad que analizando bien la situación a mí no me trae nada bueno. Al contrario, me resta y creo que retrocedo", señaló.

La cantante también habló sobre la forma en que ha decidido tomarse las burlas y comentarios en redes sociales, incluso parodiando algunas situaciones en su música y en publicidad. Para ella, reírse de sí misma es una manera de quitarle peso a la polémica y seguir adelante sin cargar con rencores.

"Me río de mí. Me estoy riendo de las tantas risas. Se han reído tanto de mí. Hasta las otras personas se ríen y se burlan. Hacen hasta propagandas y todo. ¿Por qué no me puedo reír? (...) Yo prefiero reírme de mí misma y hacer todo esto. La verdad que lo tomamos súper a broma", dijo.

@ameg_pe 26.01.26 | Pamela Franco parcha a Pamela López tras polémico comentario que involucra a su hija. Fuente: Arriba mi gente ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

La situación tomó otro tono cuando le consultaron a la cumbiambera sobre la declaración de Pamela López. La aún esposa de Cueva insinuó que la hija de Pamela Franco podría sentir vergüenza en el futuro por el videoclip de la canción que recientemente hizo. Ante ello, la artista no dudó en marcar un límite claro, defender su rol como madre y pedir que no se involucre a los niños en este tipo de discusiones.

"Créeme que mi hija no tendrá la madre perfecta porque nadie es perfecto, pero mi hija tiene una mamá, una mujer. Me saco el ancho por mi hija. (...) Cada uno mirémonos en un espejo y no mencionemos a los niños porque no tienen nada que ver en este momento. Y que no se preocupe porque de mi hija me encargo yo", expresó.

¿Qué declaró Pamela López sobre Pamela Franco y su descendencia?

Cabe recordar que Pamela López había declarado en el programa "Amor y Fuego" sobre la indirecta del yape de 280 soles en la canción "El Perro del Hortelano" de Pamela Franco y Christian Cueva. La trujillana tuvo duras palabras para la chimbotana.

"Estás haciendo un papelón con tu canción. Piensa en las consecuencias. Tienes descendencia, que en lugar de sentir orgullo, van a sentir vergüenza de ti", sentenció Pamela López.

En conclusión, Pamela Franco dejó en claro que no permitirá que su hija sea parte de ninguna polémica ni indirecta de Pamela López y que su prioridad es protegerla. La cantante aseguró que seguirá enfocada en su trabajo, su música y su familia, apostando por la calma y el respeto, sin dejar que los comentarios negativos afecten su vida ni su carrera.