Familia de Camucha Negrete desmiente a Rodrigo González y niega maltratos de Sergio Galliani: "Fue un malentendido"

La familia de la fallecida actriz Camucha Negrete se pronunció públicamente luego de que Amor y Fuego difundiera una versión que la señalaba como presunta víctima de maltratos durante su participación en la obra Monólogos de la Vagina, dirigida por Sergio Galliani. Ante la repercusión en el ámbito artístico y en redes sociales, los familiares emitieron un comunicado para aclarar lo sucedido

Familia de Camucha desmiente malos tratos en el teatro

En su pronunciamiento, los familiares de Camucha Negrete fueron enfáticos al señalar que la actriz nunca sufrió maltrato alguno durante su participación en la obra Monólogos de la Vagina. Por el contrario, aseguraron que recibió apoyo constante, comprensión y un trato respetuoso por parte del equipo de producción y del propio Sergio Galliani.

"Como familia de Camu, queremos aclarar información difundida el día de ayer a raíz de una entrevista realizada a la Sra. Sonia Oquendo, la cual no refleja la realidad. Todos conocen el cariño que Camu y nosotros sentimos por Rodrigo González; sin embargo, en su programa se compartieron datos incorrectos. Sabemos que todo fue producto de un malentendido", expresaron en el comunicado.

La familia también explicó que los ensayos finales de la actriz resultaron físicamente exigentes debido al delicado estado de salud que atravesaba en ese momento. No obstante, precisaron que dichas exigencias correspondían al rigor propio del trabajo teatral y no a un trato abusivo o desconsiderado.

"Es cierto que los ensayos de su última obra fueron agotadores debido al estado físico en el que Camu se encontraba. No obstante, las exigencias del productor Sergio Galliani fueron siempre las propias de un profesional. Para Camu, el Teatro Marsano y en especial Maky Arana, fueron parte de su familia", señalaron.

Finalmente, los parientes de la actriz expresaron su agradecimiento hacia Maky Arana y todo el equipo del teatro, reafirmando que nunca existió una situación de maltrato contra Camucha Negrete.

"Como familia, estamos profundamente agradecidos con Maky y con todos los que conforman esa gran familia teatral. Con este comunicado, aclaramos el malentendido y desmentimos categóricamente que Camu haya recibido maltratos por parte de Sergio Galliani", se lee en el documento.

Sergio Galliani agradece respaldo y reafirma su compromiso profesional

Tras la difusión del comunicado familiar, Sergio Galliani utilizó su cuenta oficial de Instagram para agradecer públicamente el respaldo recibido, tanto por parte de la familia de Camucha Negrete como del público que expresó mensajes de apoyo en medio de la polémica.

El actor y director teatral resaltó que su trabajo siempre se basa en el respeto, la exigencia profesional y el esfuerzo colectivo, y aseguró que continuará desempeñándose con el mismo compromiso de siempre.

"Gracias a todos por los comentarios positivos... seguiremos trabajando como siempre con amor, pasión, exigencia, respeto y profesionalismo, como siempre lo hemos hecho. Yo no trabajo nunca solo, siempre hay un equipo atrás mío que me avala y me sostiene y por supuesto para darle lo mejor a nuestro público. Gracias!!", escribió Galliani en redes sociales.

Con este pronunciamiento, la familia de Camucha Negrete intentó cerrar la controversia en torno a Sergio Galliani, aclarando que la actriz no fue víctima de maltrato durante su trabajo teatral. Además, resaltaron el clima de apoyo y afecto que la acompañó en sus últimos proyectos.