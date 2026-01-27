Sergio Galliani rompe su silencio tras acusación de Sonia Oquendo: "Niego absolutamente todo"

Sergio Galliani decidió romper su silencio luego de las acusaciones de presunto maltrato hechas por la primera actriz Sonia Oquendo. A través de un video en sus redes sociales, el actor y director negó tajantemente cualquier tipo de agresión y aseguró que siempre ha mantenido un trato respetuoso con todos sus colegas en el teatro.

Sergio Galliani responde y niega mal trato

Visiblemente afectado, Sergio Galliani, el popular 'Miguel Ignacio' de AFHS, expresó su tristeza por los señalamientos que vienen circulando en su contra tras la experiencia teatral en "Monólogos de la vagina" que dio Sonia Oquendo. Según dijo, estas declaraciones dañan su imagen, construida durante muchos años de trabajo en la actuación, la dirección y la formación de nuevos talentos.

"Estoy con mucha pena de escuchar las cosas que se están diciendo por ahí sobre los comentarios que ha hecho la señora Sonia Oquendo cuando trabajábamos en una obra de teatro en el Marzano, hasta hace poco", manifestó al iniciar su descargo.

Galliani explicó que su forma de trabajo siempre ha sido exigir compromiso y disciplina, pero sin cruzar límites. Para él, la exigencia artística es parte fundamental del teatro, pero jamás debe confundirse con maltrato. El actor detalló que su objetivo es sacar lo mejor de cada intérprete para que el público disfrute de un buen espectáculo.

"Yo siempre he cuidado muchísimo mi imagen y no voy a permitir que se hable de esa forma", señaló con firmeza. "Yo siempre a mis actores les he exigido para que saquen lo mejor de ellos, como tiene que ser, porque el público tiene que ver lo mejor de cada uno de los actores que están en escena", explicó.

Asimismo, recalcó que nunca ha recurrido a la violencia en ninguna de sus formas. Otro punto que quiso aclarar fue el respeto que mantiene hacia las actrices mayores, luego de que Sonia Oquendo denunciara haber sufrido maltrato psicológico.

"En ningún momento yo recurro ni a la violencia física, ni a la violencia psicológica, ni a la violencia verbal, ni mucho menos", aseguró, dejando clara su postura frente a las acusaciones. "Y mucho menos a actrices mayores, a las cuales yo respeto muchísimo, muchísimo menos. Y cuando es un elenco de mujeres, con mayor cuidado todavía", expresó.

Exigencia, reglas y su descargo final

Galliani también explicó que dentro de una producción teatral existen reglas que deben cumplirse, y que estas no deben confundirse con maltrato. Indicó que muchas veces hay normas para cuidar la escenografía y el orden del teatro. El actor fue tajante al negar todas las acusaciones.

"Cada empresa, cada sitio tiene sus reglas y eso, cuando uno está dentro trabajando, tiene que respetarlas", comentó. "Yo niego absolutamente todo", declaró, asegurando que su comportamiento puede ser confirmado por todo el equipo que trabajó en la obra.

Además, recordó que la temporada terminó con normalidad y sin conflictos formales. Finalmente, pidió prudencia al público y solicitó no sacar conclusiones apresuradas.

"No se hagan ideas ni comenten sobre las primeras cosas que están leyendo de aquí o de allá. Esperen las demás versiones", manifestó, dejando en claro que continuará enfocado en su trabajo y evitará entrar en polémicas mediáticas.

En su defensa comentaron actores como Stephany Orúe, Adolfo Aguilar y otros. Los mencionados contaron sus buenas experiencias trabajando al lado de Sergio Galliani.

Cabe señalar que Sonia Oquendo denunció maltrato psicológico y un ambiente laboral tóxico durante la obra "Monólogos de la vagina", lo que la llevó a sufrir depresión y a sentirse "como en una cárcel". Sus declaraciones fueron respaldadas por Rodrigo González, quien aseguró que Camucha Negrete también se sentía incómoda por las malas formas del director.

En conclusión, con su pronunciamiento, Sergio Galliani busca defender su imagen y su trayectoria artística, tras la acusación de Sonia Oquendo. Aseguró que siempre ha trabajado con respeto, disciplina y compromiso. Mientras tanto, la polémica sigue generando debate en el mundo del espectáculo, a la espera de que se conozcan más versiones sobre lo ocurrido durante la temporada teatral.