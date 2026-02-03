Hijos de Samahara Lobatón podrían ir a un albergue tras denuncia: "Si no puede brindar una crianza sana"

La situación legal de Samahara Lobatón vuelve a generar preocupación. Esta vez, el tema central no solo es la denuncia contra Bryan Torres, sino el futuro de sus hijos, quienes podrían ser derivados a un albergue si las autoridades determinan que no viven en un entorno adecuado.

Hijos de Samahara Lobatón podrían ser llevados a un albergue

En medio de la denuncia contra Bryan Torres, salió a la luz que los hijos de Samahara Lobatón podrían ser llevados a un albergue si el Estado considera que no se les está brindando una crianza adecuada. El abogado Benji Espinoza, quien representa legalmente a Melissa Klug, explicó que esta posibilidad es real y no depende directamente de la denuncia que hizo la empresaria contra el cantante.

Según señaló el letrado, lo que prima en estos casos es la protección de los menores. Recalcó que la responsabilidad recae tanto en Samahara como en Bryan.

"Siempre existe esa posibilidad porque el Estado tiene que velar por el interés superior de los menores. Esa no es una consecuencia de la denuncia de Melissa, es un asunto en donde el ministerio constata que ella no le puede brindar un hogar sano, una crianza sana. Pero no es un tema de su mamá, es un tema de responsabilidad de ella y de Bryan", indicó el letrado a "América Hoy".

¿Qué pasaría con los niños si interviene el Estado?

En la entrevista con "América Hoy", el abogado fue consultado directamente sobre qué ocurriría con los hijos de Samahara si el Ministerio de la Mujer decide actuar. Su respuesta generó preocupación entre los conductores y el público.

"(Si el Ministerio de la Mujer le quita los niños a Samahara. ¿Estos menores a dónde irían? ¿Algún albergue) Sí, claro. El Estado tiene una unidad que se encarga de protegerlos, más que se puede adoptar primero de manera temporal y no de manera definitiva", explicó. Sobre el posible tiempo bajo medida, agregó: "No hay un plazo específico, pero ya se va a fijar en función de las circunstancias".

Además, Espinoza cuestionó una aparente contradicción en la postura de Samahara respecto a las evaluaciones psicológicas. Recalcó que esta debería realizarse tanto en el Ministerio de la Mujer y la Fiscalía.

"Ella está pidiendo que pase pericia psicológica para el Ministerio de la Mujer y no pasa para la Fiscalía. Si tú quieres que se sepa la verdad, deberías pasar en todos los ámbitos", sostuvo.

Sobre una posible solicitud de tenencia de los hijos de Samahara Lobatón, el abogado de Melissa Klug descartó que se haya presentado alguna medida en ese sentido. Precisó que, por ahora, la defensa está enfocada en que su patrocinada sea reconocida como parte agraviada dentro del proceso por la agresión de Bryan Torres a Samahara.

"Todavía no. Estamos aportando bastante información a la fiscalía. Además, ya hemos presentado un recurso para que el juez resuelva la situación de si Melissa va ser considerada parte agraviada o no. Así que estamos peleando eso en el proceso", señaló el abogado de Melissa.

Samahara se defiende y niega desprotección

Previamente, Samahara Lobatón reapareció y fue clara al decir que sus hijos no viven en un ambiente de riesgo. La influencer aseguró que el Ministerio de la Mujer no ha señalado maltrato en sus resoluciones y que sus pequeños están bien cuidados. Samahara también negó que sus hijos estén expuestos a situaciones violentas. Asimismo, defendió su rol como madre.

"Ellos no alegan nada del video en su resolución. Ellos dicen conflictos. Conflictos tienen todo el mundo en su casa. Mis hijos no han sido parte absolutamente de nad, no han estado nunca en una discusión. Ellos quieren saltarse la valla, colgarse la bandera y quitarme a mis hijos", afirmó. "Mis hijos tienen luz, agua, comida, tienen mamá, tienen nanas y tienen papá", dijo.

En conclusión, las autoridades aún evalúan si existe o no una situación de riesgo para los hijos de Samahara Lobatón. De hallarse alguna desprotección, el Estado podría aplicar medidas temporales como custodia provisional o albergue. Por ahora, no hay una decisión tomada y Samahara niega cualquier situación de riesgo para sus hijos.