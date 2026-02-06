RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Pamela López manda nueva advertencia a Yahaira sobre 'El Diablo': "No tiene cosas a su nombre"

A través de una entrevista, Pamela López vuelve a advertir a Yahaira Plasencia señalando que Luis Fernando Rodríguez 'El Diablo', no tendría propiedades a su nombre.

Pamela López manda nueva advertencia a Yahaira sobre 'El Diablo'
Pamela López manda nueva advertencia a Yahaira sobre 'El Diablo' (Composición Karibeña)
06/02/2026

Desde que Pamela López ingresó a la farándula fue vista con Luis Fernando Rodríguez, bautizado como 'El Diablo'. Después de que se separaron, Yahaira Plasencia se ha visto involucradamente con este personaje, perola influencer 'KittyPam' no duda en seguir advirtiéndole. 

Pamela López vuelve advertir a Yahaira

En el programa 'Amor y Fuego', Pamela López no dudó en comentar sobre la relación que se ha formado entre la salsera Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodriguez. Es así como inició deseándole lo mejor en esta etapa bonita que están viviendo.

"Está súper bien, de repente ella está disfrutando de esa etapa y todas las bendiciones (están viviendo una súper luna de miel ¿Le das tu bendición? ¿Le deseas lo mejor?) No puedo mandar bendición, pero que sí les vaya súper bien, todos los éxitos. Yahaira a mí no me ha hecho absolutamente nada, ni yo a ella", agregó

Aunque dejó que no tiene nada en contra de la salsera, le vuelve a advertir sobre el 'Diablo' señalando que a pesar de contar con un buen estado económico, no tendría propiedades a su nombre y le causaría muy extraño.

"Lo que tuve que decir ya lo dije: que tenga siempre cuidado, ojito ojito. No tiene cosas a su nombre, cositas que a mí me hicieron levantar la bandera roja y tener alerta, pero si de repente con ella tiene otra experiencia pues desearle lo mejor del mundo", reveló. 

Luis Fernando elogia a la 'Patrona'

Luego de que la salsera luciera un llamativo anillo que despertó rumores de un posible compromiso, el programa "América Hoy" buscó la versión del empresario. Aunque dejó en claro que prefiere mantener su vida privada lejos del escándalo, Luis Fernando Rodríguez decidió enviar un mensaje donde expresó lo que siente por Yahaira Plasencia. 

"Lo que sí te puedo expresar es que estoy en una etapa muy tranquila y alegre, expresando en paralelo que Yaha es una gran persona en todos los aspectos, al igual que su familia. Me quedaría corto en exteriorizar todos los adjetivos cualitativos que poseen. Para concluir, debo estipular que Yaha es un reflector indescriptible derrochando arte y brilla como el Sol", señaló.

De esta manera, Luis Fernando Rodríguez y Yahaira Plasencia siguen disfrutando de más saliditas compartiendo juntos en varios momentos. Aunque, Pamela López sigue mandando su advertencia a la salsera para que tenga cuidado con el empresario aparentemente porque no tendría propiedades a su nombre. 

