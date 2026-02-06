Pamela López responde a Dayron Martín afirmando que tendría otros problemas: "Se comentan muchas cosas"

Tras la confirmación de Dayron Martín de un amorío con Pamela López cuando aún estaba con Anelhí Arias, la influencer salió a responder. Afirmó saber algunas cosas por ahí que se comentan del salsero y aunque no reveló tal hecho, realizó una acción que llamó la atención de los conductores de TV.

Pamela López responde con todo

En una entrevista con el programa 'América Espectáculos', Pamela López fue consultada sobre las declaraciones de Dayron Martín y Anelhí Arias sobre ella. Así mismo, reveló que tendría algunos secretos del cantante de salsa y que si hablara se metería en más problemas, pero hace un gesto con las manos que llamó la atención de los conductores de 'Amor y Fuego'.

"Nunca tuve ninguna relación, jamás y prefiero no ahondar más porque yo podría expresar muchas cosas de ellos, prefiero no hablar porque me metería en más problemas. Sin embargo, en el mundo de la música se comentan muchas cosas (realiza la acción) y en la vida voy a tener una relación con una persona que tiene otros problemas", expresó la influencer.

¿Qué dijo Dayron Martín?

Luego de recibir la solicitud, el cantante optó por enviar una carta notarial donde reafirma su versión. En el documento, explica que en una entrevista en "Amor y Fuego" no habló de una relación formal con Pamela, sino de encuentros del pasado.

"Dando respuesta a su requerimiento de 'rectificación de declaraciones', respecto de la entrevista que me realizara el programa 'Amor y Fuego' de Willax TV, de fecha 03 de febrero de 2026, en donde el remitente afirma 'sí estuve con Pamela López cuando Anhelí era mi pareja', sosteniendo que habría existido entre nosotros una supuesta relación sentimental", señala el texto.

Dayron aclara que jamás usó palabras que indiquen un romance estable y que solo respondió a lo que se le preguntó en televisión. En su defensa, el músico recuerda que la propia Pamela López habría reconocido públicamente que sí ocurrió "algo" entre ambos años atrás.

"Que, en la entrevista mencionada, en ningún momento el remitente manifiesta lo que usted afirma. Dicha afirmación es verdad y usted lo sabe, puesto que en el programa 'Ponte en la cola' de Latina TV, de fecha 25 de setiembre de 2025, usted respondió: 'Por supuesto, claro que sí, en el año 2008-2009'", se lee en la carta.

De esta manera, Dayron Martín niega que haya mentido sobre su amorío con Pamela López y no se va a retractar. Ante esto, la influencer acusó que el salsero tendría algunos problemas que no podría revelar.