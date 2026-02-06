Pamela López enfrenta pedido de prisión efectiva por Juzgado de Familia: "Por desobediencia a la autoridad"

Hace unos meses, tanto Pamela López como Christian Cueva recibieron la orden de un juzgado donde no podían hablar mal uno del otro ante los medios de comunicación, ni referirse al caso legal. Esto habría sido desobedecido en varias ocasiones por la influencer y ahora, el Octavo Juzgado de Familia ha realizado un pedido de prisión efectivo contra la novia de Paul Michael.

¡Piden prisión efectiva para Pamela López!

El estudio de abogados de Christian Cueva dio a conocer por medio de sus redes sociales que solicitaron al Octavo Juzgado de Familia una denuncia contra Pamela López por no respetar lo que mando un juez y seguir hablando del padre de sus hijos, Christian Cueva.

"Luego de haber solicitado al Octavo Juzgado de Familia que cumpla con denunciar a la señora Pamela López por el delito de desobediencia a la autoridad ante el Ministerio Público tras haber incumplido de forma reiterativa las medidas de protección donde se le prohibía emitir cualquier opinión contra el señor Christian Cueva", expresaron.

Podría enfrentar cárcel de 5 a 8 años

Es así como ahora, han revelado que el Octavo Juzgado de Familia ha procedido a hacer el pedido ante el Ministerio Público contra la influencer debido a la desobediencia continua y revelaron que podría estar enfrentando varios años de prisión.

"El día de hoy el juzgado nos ha notificado la resolución número 34, la misma que resuelve lo siguiente: Hacer efectivo el apercibimiento y remitir las copias del expediente al Ministerio Público a fin de iniciar la investigación contra la señora Pamela López por el delito de desobediencia a la autoridad tipificado en el artículo 368, último párrafo del código penal. El mismo que sanciona con la pena privativa de libertad de 5 a 8 años", dijo.

En ese sentido, los abogado del 'Aladino' dejaron en claro que la situación de la pareja de Paul Michael podría agravarse mucho más si continúa hablando sobre su patrocinado.

"Ante estos hechos, la señora Pamela López podría irse a la cárcel y de continuar expresándose mal contra el señor Christian Cueva y seguir exponiendo a sus menores hijos, agravaría más su situación legal", dijo.

De esta manera, Pamela López estaría enfrentando momentos muy complicados legalmente ya que el pedido del Octavo Juzgado de Familia podría enviarla a la cárcel entre 5 a 8 años por haber desobedecido a la autoridad y hablar sobre el padre de sus hijos, Christian Cueva.