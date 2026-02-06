Nataniel Sánchez impacta al volver al set de AFHS: "Siento que en cualquier momento entra Joel"

La emoción se apoderó de Nataniel Sánchez al regresar al set de "Al fondo hay sitio". La actriz visitó los estudios de América Multimedia y recorrió las Nuevas Lomas, el barrio que hoy alberga las casas de los Gonzales y los Maldini, despertando recuerdos que marcaron su carrera.

Nataniel Sánchez visita set de "Al fondo hay sitio"

Apenas puso un pie en el set de "Al fondo hay sitio", Nataniel Sánchez no ocultó la sorpresa y el cariño por un lugar que fue clave en su vida. Caminar por las calles del barrio ficticio la transportó a sus años de grabación y a los personajes que compartieron escena con ella.

"O sea acá está la casa de los Gonzales y los Maldini. ¡Asu, qué recuerdos!", expresó mientras avanzaba por el set.

Durante el recorrido, la actriz observó cada espacio con atención, recordando anécdotas y escenas que quedaron grabadas en la memoria del público. La sensación fue tan intensa que, por momentos, sintió que los personajes podían aparecer en cualquier instante. Incluso se permitió bromear sobre algunos giros de la historia que se perdió tras su salida.

"¡Qué fuerte! No sé, siento que en cualquier momento va a entrar Joel", comentó en "América Espectáculos", sorprendida por lo real que se sentía todo. "¿Por qué Peter está en la casa de los Gonzales y no está en la casa de los Maldini? (Porque él les regaló la casa) Ah, me perdí esa parte de la historia", agregó.

Al hablar de lo que significó la serie para ella, fue clara y sincera. Recordó las largas jornadas de grabación y cómo el set se convirtió en un espacio tan importante como su propia casa.

"¡Ay! Feliz, me da mucha nostalgia, imagínate yo, era mi segundo hogar 'Al fondo hay sitio'. Yo venía a grabar y estábamos aquí metidos, como imagino que siguen, más de 14 horas o 12 horas", señaló.

La actriz también contó que, gracias a recuerdos que encontró en redes sociales, revivió momentos del último año que grabó. Mencionó imágenes y videos que guarda con cariño, muchos de ellos nunca vistos por el público, pero muy especiales para ella.

"El otro día estaba viendo una cosa que hace Instagram de cómo poner como recuerdos de hace 10 años y encontraba fotos del último año de grabación, porque fue en el 2016 cuando yo estaba. Ya después volvieron a grabar. Me acuerdo de grabarme en Las Lomas, Fernanda embarazada, tenía esas imágenes. Luego con Eric también tengo un montón de videos que no han salido nunca", contó.

Un cierre con cariño y reflexión

Consultada sobre si se imaginaba volviendo a ese lugar todos los días, Nataniel reflexionó sobre las etapas que se cierran. Admitió que le llena de nostalgia reencontrarse con las personas que trabajó en esos años.

"(¿Te imagina paseando por aquí todos los días?) Pucha, es wow. Como que no lo imagino porque cuando acabó 'Al fondo hay sitio' yo hice un proceso de soltar, porque son etapas que todos nos encariñamos. Imagínate con qué cariño vuelvo a ver a personas con las que he convivido y que me han tratado con mucho amor", explicó, dejando en claro que fue un cambio necesario en su vida.

Aun así, destacó lo valioso del reencuentro con personas del equipo y del elenco. Volver a verlos le recordó el vínculo fuerte que se formó durante años de convivencia y trabajo intenso, un lazo que sigue intacto pese al tiempo.

En conclusión, el regreso de Nataniel Sánchez al set de "Al fondo hay sitio" fue un momento cargado de emoción, nostalgia y gratitud. Su visita no solo removió recuerdos personales, sino que también tocó el corazón de los seguidores que crecieron con la serie y que hoy celebran verla volver, aunque sea por un instante, al lugar que marcó una etapa inolvidable de su vida.