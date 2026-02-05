Melissa Loza celebró un emotivo cumpleaños junto a su hermana y su madre: "Momentos que voy a atesorar"

Este miércoles 4 de febrero, Melissa Loza celebró su cumpleaños en un ambiente íntimo y familiar. La fecha tuvo un significado especial por la reconciliación y cercanía con su hermana Tepha Loza, en un contexto marcado por la unión familiar y la fortaleza de su madre, María Guadalupe Vigil, quien atraviesa un delicado estado de salud.

Melissa Loza y Tepha protagonizan emotivo reencuentro

Durante un almuerzo familiar realizado para festejar el cumpleaños de la popular 'Diosa', Melissa y Tepha Loza compartieron un instante lleno de complicidad que rápidamente se viralizó en redes sociales. En un video grabado en el restaurante, se aprecia a Tepha acercándose sonriente a la cámara mientras dice con emoción:

"Con mi cumpleañera". De inmediato, Melissa respondió con un gesto que conmovió a sus seguidores, al darle un cariñoso beso en la mejilla a su hermana.

Tras ese momento, la cumpleañera miró directamente a la cámara y formó un corazón con sus manos, sellando así una escena que evidenció que cualquier diferencia del pasado quedó atrás. La cercanía entre ambas fue interpretada como una señal clara de reconciliación y madurez, algo que muchos usuarios no dudaron en destacar en los comentarios.

Tepha Loza también aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje público cargado de afecto a su hermana mayor. Junto al video, la modelo escribió:

"Que todo lo que anhelas se haga realidad. Te amo x 100 pre", dejando en claro el vínculo especial que hoy las une y el apoyo incondicional que se brindan en esta etapa de sus vidas.

Un cumpleaños marcado por la gratitud y la familia

Más allá de los gestos de cariño, Melissa Loza abrió su corazón al referirse a la situación que vive su familia, en especial su madre, María Guadalupe Vigil, quien enfrenta una dura batalla contra el cáncer. En declaraciones para América Espectáculos, la integrante de Esto es Guerra expresó su deseo más profundo en esta fecha tan significativa.

"Gracias a Dios he podido compartir momentos muy bonitos que voy a atesorar toda mi vida... Me siento muy agradecida con la vida, con Dios por tener a mi familia. Pido mucha salud para los míos", manifestó con evidente emoción, resaltando que hoy valora cada instante junto a sus seres queridos

Además, Melissa utilizó sus redes sociales para compartir un reflexivo mensaje acompañado de un carrusel de fotografías familiares, donde también recordó a su padre, Alberto, quien falleció hace algunos años. En su publicación, la modelo escribió:

"Compartir este día contigo siempre fue un regalo, Papá Alberto. Un año más de vida, un año más de aprendizaje. La vida es frágil y verdadera... es proceso, es aprendizaje constante. Duele, enseña y transforma, pero siempre nos invita a amar, a soltar y a seguir, incluso en medio de todo, caminando con fe. Agradecida por los amores que me acompañan, estén cerca o desde donde estén".

En conclusión, el cumpleaños de Melissa Loza fue un momento de reflexión, unión y reconciliación familiar. El gesto con su hermana Tepha y sus palabras hacia sus padres mostraron que, pese a las dificultades, la exchica reality encuentra fortaleza en el amor de los suyos.