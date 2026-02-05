Colectivo trans convoca plantón contra Johanna San Miguel tras polémicos comentarios: "Alimentan el odio y la exclusión"

Johanna San Miguel enfrenta una fuerte controversia tras realizar comentarios en Instagram que colectivos y activistas calificaron como transfóbicos. Las declaraciones generaron críticas en redes y motivaron la convocatoria de un plantón contra la transfobia para este viernes 6 de febrero.

Colectivo trans convoca plantón tras declaraciones de Johanna San Miguel

El episodio se originó cuando San Miguel reaccionó con un emoji de aplausos a una publicación que afirmaba que el Reino Unido no reconoce legalmente a las mujeres trans como mujeres. La acción no pasó desapercibida y rápidamente fue cuestionada por usuarios que consideraron el gesto como una validación de un discurso excluyente hacia la comunidad trans.

Tras la reacción de la conductora, una usuaria le respondió señalando que "si el mundo aplaude es porque no sabe que una persona trans pasa por procesos complejos". Lejos de retractarse, Johanna San Miguel reafirmó su postura y expresó que, desde su punto de vista, "solo existen hombres y mujeres".

Las declaraciones provocaron un rechazo inmediato en redes sociales, donde usuarios acusaron a la actriz de invisibilizar a la comunidad trans y opinar desde una posición de privilegio. La polémica se intensificó tras un extenso mensaje de San Miguel, en el que afirmó no sentirse cómoda compartiendo espacios que considera exclusivos para mujeres cisgénero.

Según indicó, permitir el acceso de mujeres trans a estos lugares no le brindaría una sensación de seguridad. Aunque afirmó respetar a la comunidad trans, sus palabras fueron interpretadas como contradictorias, ya que rechazó derechos básicos que este colectivo exige y reforzó estigmas históricos asociados a la identidad de género.

Féminas Perú y activistas responden con firmeza

Ante este escenario, el colectivo Féminas Perú anunció la realización de un plantón contra la transfobia. La movilización se llevará a cabo el 6 de febrero a las 7:00 p.m. en el Centro de Convenciones Bianca, ubicado en el distrito de Barranco.

El objetivo de la protesta es exigir respeto hacia la identidad de las personas trans y rechazar cualquier intento de minimizar su existencia o sus derechos. A través de un comunicado difundido en Instagram, Féminas Perú expresó su rechazo contundente a los comentarios de Johanna San Miguel. En el pronunciamiento, el colectivo sostuvo que lo dicho por la conductora.

"no es opinión, es transfobia", y advirtió que negar la existencia de las mujeres trans o asociarlas con el peligro constituye "desinformación que alimenta el odio, la violencia y la exclusión".

El colectivo también remarcó que cuando una figura pública emite este tipo de mensajes, contribuye a legitimar la discriminación y la negación de derechos fundamentales hacia una población históricamente vulnerable.

Las declaraciones de Johanna San Miguel reavivaron el debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas al abordar temas de identidad de género y derechos humanos. Mientras se alista un plantón contra la transfobia, el caso vuelve a evidenciar la necesidad de promover discursos informados y respetuosos que no fomenten la discriminación.