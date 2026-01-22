Tepha Loza elogia la fortaleza de su madre tras revelar que tiene cáncer: "Dios hace milagros"

La exchica reality Tepha Loza tocó el corazón de miles de personas al compartir una emotiva carta dedicada a su madre, María Guadalupe Vigil, quien fue diagnosticada con cáncer hace un mes. A través de sus redes sociales, la modelo expresó todo su amor, agradecimiento y fe, generando una gran ola de mensajes de apoyo.

Tepha Loza dedica conmovedor mensaje a su madre que tiene cáncer

Tepha Loza decidió abrir su corazón y contar cómo atraviesa su familia el hecho de que su madre, María Guadalupe Vigil, haya sido diagnosticada con cáncer hace un mes. Con palabras sencillas y cargadas de emoción, la exchica reality publicó una extensa carta en Instagram, donde destacó la fortaleza de su madre y la unión que hoy mantiene con su hermana Melissa Loza, pese a los problemas del pasado.

En su mensaje, Tepha no ocultó su dolor, pero también dejó en claro su esperanza y su confianza en Dios para superar esta dura etapa. La publicación fue recibida con cientos de comentarios de seguidores, colegas y amigos, quienes le enviaron fuerzas y buenos deseos para la pronta recuperación de su mamá. En la carta, Tepha se dirigió directamente a su madre.

"Hola amor de mi vida, esta carta es para ti. Me tomaría horas para decirte muchas cosas... Solo quiero que sepas que estamos agradecidos por la mamá tan guerrera, luchadora, amorosa que eres. Perdóname si te fallé, pero quiero que sepas que eres lo más hermoso y preciado que tenemos en nuestras vidas", escribió.

La modelo también resaltó los valores que su madre les inculcó desde pequeñas, como el amor, la fe y la perseverancia. Aseguróque esas enseñanzas han sido clave en la formación de su carácter y en la manera en la que hoy enfrentan la vida.

"Siempre trataste de ser la mejor para nosotros. Y gracias a ti, somos las personas que somos hoy en día. Gracias por inculcarnos siempre lo mejor, para ser grandes personas", agregó en su emotivo mensaje.

Además, destacó la fortaleza espiritual de su madre y su fe en Dios para seguir adelante. Señaló que la oración ha sido un pilar fundamental en los momentos más difíciles.

"Solo le pido a Dios que te siga protegiendo, que ilumine tu cuerpo y alma, que sane tu cuerpo con su luz. Dios hace milagros y él nos puso un desafío grande para seguir creyendo en Él", expresó.

La madre de Tepha y Melissa se encuentra actualmente recibiendo tratamiento médico que incluye quimioterapia y radioterapia. Según contó la exchica reality, la familia también ha optado por terapias complementarias, siempre con la esperanza de lograr una mejor recuperación.

Este difícil momento ha logrado unir más a la familia, que hoy se mantiene firme y con optimismo. Tepha aseguró que seguirán luchando juntos y que no perderán la fe, pues aún tienen muchos sueños por cumplir como familia.

"Seguiremos con fe y esperanza. Porque tenemos muchos sueños que cumplir juntos como familia. Te amamos por siempre amor de nuestras vidas", se lee.

Mensajes de apoyo y fuerza en redes

Tras la publicación, cientos de usuarios dejaron mensajes de cariño, fuerza y esperanza. Muchos destacaron la valentía de Tepha al compartir un momento tan íntimo y le enviaron palabras de aliento para seguir firme junto a su madre. Figuras del espectáculo también se sumaron a los mensajes de apoyo, resaltando la importancia de la unión familiar en tiempos difíciles.

"Así será mi tefita", comentó Micheille Soifer. Onelia Molina acompañó su mensaje con emojis de manos levantadas y un corazón rojo, mostrando emoción, apoyo y cariño. Mario Hart comentó tres corazones blancos, dejando en claro su cariño y respaldo.

Los seguidores coincidieron en que la carta refleja el gran amor que siente por su madre y valoraron su sinceridad al mostrar su lado más humano. Sin duda, la publicación logró generar un impacto positivo y un mensaje de solidaridad entre quienes siguen su carrera.

En conclusión, con esta emotiva carta a su madre, quien fue diagnosticada con cáncer, Tepha Loza mostró su lado más sensible. Además, recordó que, incluso en los momentos más complicados, la fe, el amor y la unión familiar pueden marcar la diferencia. Su mensaje ha conmovido al público y se ha convertido en una muestra de esperanza para quienes atraviesan situaciones similares.