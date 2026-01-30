¿Vuelve Fernanda? Nataniel Sánchez sobre su posible regreso a AFHS: "Uno nunca puede decir nunca"

Nataniel Sánchez volvió a Lima para promocionar la película "Mi mejor enemiga" y su regreso no pasó desapercibido. La actriz se mostró feliz por reencontrarse con sus compañeros, amigos y el público peruano, que no dudó en preguntarle si existe la posibilidad de verla otra vez en "Al fondo hay sitio" como la recordada Fernanda de las Casas.

Nataniel Sánchez y el pedido de sus fans que vuelva a AFHS

Tras varios años viviendo en España, Nataniel Sánchez, la recordada Fernanda de las Casas, regresó al Perú y confesó que se siente emocionada por el cariño que sigue recibiendo. Cada vez que pisa Lima, los seguidores de la serie "Al fondo hay sitio" no pierden la esperanza de verla nuevamente junto a Joel, personaje interpretado por Erick Elera.

Durante una entrevista con "Espectáculos de Verano", el reportero contó que habló con Erick Elera. Nataniel aprovechó para hacerle una divertida advertencia.

"Hablé con Erick Elera y estaba expectante de verte y encontrarse contigo", le comentó el reportero. A lo que ella respondió entre risas: "Ojalá que vaya el estreno, el webera, porque yo le digo webera, me dice que sí, luego no va, pero ojalá, vamos a confiar. Está comprometido ya en televisión nacional. Por favor, Erick, te espero en el estreno, bueno, la van premier el lunes, ahí te espero".

Este momento generó sonrisas y alimentó la ilusión de los fanáticos, que sueñan con volver a verlos juntos en la pantalla chica. Nataniel aseguró que su visita a Lima ha sido muy especial, ya que siente el cariño del público en cada lugar al que va. La actriz contó que la gente la reconoce por su personaje y no deja de preguntarle si regresará a la serie.

"(Toda la gente está en la expectativa de que tú participes de unos capítulos como Fernanda) He llegado el domingo a las 7 de la noche y ayer estaba comiendo y la chica que me atiende me dice: '¿Vas a volver 'Al fondo hay sitio'?' Fue la segunda persona en cuatro días que me lo dice", relató emocionada.

@ameg_pe 30.01.26 | Nataniel Sánchez responde si volverá a "Al fondo hay sitio". Fuente: Espectáculos de Verano ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Además, explicó que el cariño del público la emociona mucho, porque no da por sentado el reconocimiento que recibe. Para ella, ese amor es un regalo que valora profundamente.

"Justamente en la película eso pasó también, que cuando pusieron el tráiler las personas lo recibieron como mucho amor. Obviamente, muchas personas del público me reconocen por el personaje que hice tantos años, pero fue tan bonito, el recibir el cariño. Yo no me lo esperaba, porque yo no doy por sentado algo, ¿sabes?", señaló.

¿Volverá a AFHS? Su respuesta deja abierta la puerta

Cuando le preguntaron directamente si regresará a la serie, Nataniel fue clara y sincera. La actriz confesó que no ha recibido llamada alguna de la producción de AFHS.

"Lo que pasa es que no me han contactado. Entonces yo no puedo hablar sobre algo que no es real. Yo vine aquí a promocionar la película 15 días y en eso estoy enfocada. Y uno nunca puede decir nunca", expresó.

La artista explicó que las oportunidades llegan en el momento justo y que todo depende de cómo se alineen los tiempos y los proyectos. Por eso, no cerró la posibilidad de un regreso en el futuro.

"Siempre estoy abierta a escuchar propuestas, posibilidades, siempre. Eso es parte de nuestra carrera", añadió.

Por ahora, Nataniel Sánchez continuará viviendo en España, donde desarrolla un emprendimiento como mentora de comunicación y prepara nuevos proyectos en la música. Sin embargo, su paso por Lima ha despertado nuevamente la ilusión de los seguidores de "Al fondo hay sitio", quienes sueñan con volver a ver a Fernanda en la serie.

En conclusión, aunque no hay nada confirmado, la frase de Nataniel Sánchez "uno nunca puede decir nunca" deja abierta la posibilidad de que, en cualquier momento, la historia pueda dar un giro inesperado. Y mientras tanto, el público sigue esperando ese regreso en "Al fondo hay sitio" que podría convertirse en uno de los más celebrados de la televisión peruana.