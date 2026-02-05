¡Qué roche! Paul Michael habría utilizado ChatGPT para dedicar romántico mensaje a Pamela López

Desde hace unos días, Pamela López viene pasando por momentos muy complicados tras revelarse que aparentemente habría estado con Dayron Martín siendo la otra y más confesiones de parte de su examiga Selene Cucat. Ahora, su pareja Paul Michael decidió dedicarle un mensaje de apoyo, pero pasó roche tras revelarse que habría pedido ayuda a ChatGPT.

¿Paul Michael usó ChatGPT en mensaje romántico?

El tiktoker Ric La Torre compartió el romántico mensaje que Paul Michael dedicó a Pamela López. Como se sabe, el joven cantante siempre le dedica extensos mensajes de apoyo a su pareja en medio de varios problemas legales con otras figuras. Aunque ahora, habría quedado evidenciado que usó la ayuda de ChatGPT.

"Amor, sé que este momento no está siendo fácil y que a veces pesa más de lo que se ve por fuera. Quiero que sepas que no estás solo/a, estoy aquí contigo, en cada paso, incluso en los días en que todo cuesta más. Confío en ti, en tu capacidad y en todo lo que eres, incluso cuando tú dudas. Esto también va a pasar, y mientras tanto, nos sostenemos juntos. Te amo", se lee en el mensaje.

Lo que llamó la atención es que el mensaje decía "solo/a", dando entender que fue una dedicatoria en automático y probablemente pidiendo ayuda de ChatGPT sin nada de originalidad al parecer, porque no se dio cuenta del error en el mensaje.

"¿Qué fue?, ¿acaso era ChatGPT?", "¿Usó ChatGPT?", "Literal, hasta para escribirle algo a su abuelita tiene que copiar de ChatGPT", cuestionó el tiktoker.

Pamela López contra Selene Cucat y Christian Cueva

En declaraciones para el programa Arriba Mi Gente, Pamela López aseguró que tomará acciones legales contra Selene Cucat, a quien acusa de utilizar su nombre con motivaciones personales. Según la empresaria, su exconfidente se sentiría respaldada por los abogados del Estudio Villaverde, los mismos que defienden a Christian Cueva.

"Yo voy actuar legalmente con ella porque ella está tomando mi nombre con muchos motivos. Yo de esa persona no tengo nada bueno que hablar, no es mi amiga hace más de un año. ¿Cuál es su intención? Pregúntense. Veo que ahora se siente respaldada por esos abogados que muy ligeramente dan a entender que soy yo la que está detrás", expresó López.

De esta manera, Pamela López ha revelado estar en una nueva batalla legal contra su examiga y Christian Cueva. Aunque su pareja Paul Michael trató de dar su apoyo por medio de un mensaje romántico, pasó un mal rato al revelarse que no tendría nada de originalidad, sino que habría sido sacado por ChatGPT.