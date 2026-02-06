La tía de Paul Michael sale a responder a examiga de Pamela López: "Salí para defender a mi sobrino"

En los audios que se viralizaron donde Selene Cucat tilda de 'mequetrefe' a Paul Michael, no fue del agrado de la tía del joven cantante. Este familiar fue bautizada como la 'Tía lisuras' y habría amenazado a la examiga aparentemente, cosa que la señora salió a defenderse otra vez.

La tía de Paul Michael responde con todo

Por medio de sus redes sociales, la tía del cantante Paul Michael salió a declarar mandado un mensaje al abogado de Selene Cucat. Así mismo, dejó en claro que jamás habría ido a tocar la puerta de su patrocinada. Además, no dudó en realizar algunos adjetivos calificativos en contra de la examiga de Pamela López.

"Mira doctor, ahí te he visto en algunos programas mencionando mi nombre, diciendo que he tocado una puerta. Me estás difamando y por difamación te voy a denunciar porque tú me vas a demostrar con pruebas y mi físico, si yo algún día me he parado en esa puerta a tocar la puerta a esa muchacha que es una traicionera, porque donde se come no se ca**. Uno respeta la amistad de 20 años", agregó la señora en redes.

Afirma que solo defendió a su sobrino

En otro momento, comenta que sus palabras solo fueron una forma de salir a defender a Paul Michael tras escuchar como se expresaba Selene Cucat de él. Así mismo, señaló que espera pruebas de las acusaciones del abogado y la examiga para dar su descargo, afirmando que jamás ha amenazado de aquella forma.

"Si yo he salido a defender a mi sobrino porque ella no tenía por qué insultarlo, de tratarlo de 'mequetrefe' todo lo que le ha dicho. Ella sí puede actuar mal con mi sobrino y yo no defenderlo. Muéstrame las pruebas y la hora en que yo toque esa puerta, para yo sacar mi descargo, porque yo sé en qué momento he estado ese día y dónde estuve. Para que sepas soy alérgica a las mentiras, a los falsos testimonios y a la difamación", señaló.

De esta manera, la tía de Paul Michael es conocida desde hace unos meses cuando arremetía con muchas palabras subidas de tono ante medios de comunicación por 'atacar' a su sobrino en varias ocasiones. Ahora, ha salido en defensa de nuevamente del novio de Pamela López, pero respondiendo a la denuncia que puso el abogado de Selene Cucat pidiendo pruebas para salir a refutarlas.