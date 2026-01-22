Leslie Shaw responde a César BK tras denuncia: "Está haciendo perder el tiempo a los policías"

Tras la denuncia de César BK en contra de Leslie Shaw y su prometido 'El Prefe', la artista apareció nuevamente para volver a minimizar las acciones legales. Así mismo, la 'gringa' señala al cantante de cumbia que debe mostrar sus pruebas.

Leslie Shaw vuelve arremeter

El programa 'Amor y Fuego' fue a buscar nuevamente a Leslie Shaw en su casa tras las recientes declaraciones de César BK. La 'barbie de la cumbia' señaló estar muy tranquila a pesar de las acusaciones del joven cantante. Además, afirma que si tiene pruebas, que los muestre para recién tomarlo con seriedad.

"Estoy tranquila, no le hagan caso (está loco) Si, en verdad debería mostrar las pruebas. Cuando tenga pruebas, hablamos", comentó.

En otro momento, la artista menciona que César BK no debería poner aquellas denuncias donde haría perder el tiempo a los policías. Incluso, señaló que le pida a su padre que le ponga más seguridad para que lo cuide.

"(Dice que va a ir por temas legales, ¿vas a responder al respecto?) No puede estar haciendo perder el tiempo a los policías, a la gente que tiene cosas que hacer. Que le diga a su papi pues, que le ponga alguien que lo cuide", señaló.

¿Qué dijo César BK?

En el programa 'Amor y Fuego', César BK se comunicó directamente con ellos para dar su descargo luego de que Leslie Shaw lo minimizara y ser señalado por los seguidores de la 'gringa' de querer llamar atención. Aunque, él afirma que es ella quien habría armado todo esta pelea.

"¿Qué tan exitosa tiene que ser, para que cada vez que tenga que hacer un lanzamiento, se pelee con alguien?, sus seguidores dicen que soy yo el que está buscando eso. Yo no tengo un lanzamiento esta semana, pero hoy creo que lanza algo hoy por la noche. Qué casualidad", expresó.

En otro momento, el artista afirma que en ningún momento busco atención porque no tiene lanzamientos programados esta semana, pero Leslie Shaw sí los tenía. Además, revela que en las cámaras de seguridad se puede ver como 'El Prefe' es quien se acerca a él.

De esta manera, César BK sigue firme en su declaración en su denuncia contra 'El Prefe' y Leslie Shaw. Por su parte, la 'gringa de la cumbia' señala que el cantante no debería hacer perder el tiempo a los policías y si tiene prueba, que debería sacarlo a la luz.