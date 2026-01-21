RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Leslie Shaw manda fuerte INDIRECTA a César BK tras denuncia por agresión: "Frustrado, hipócrita y conformista"

Por medio de sus redes, Leslie Shaw ha decidido mandar tremenda indirecta luego de que César BK denunciara a su novio 'El Prefe' por agresión.

Leslie Shaw manda fuerte INDIRECTA a César BK tras denuncia por agresión
Leslie Shaw manda fuerte INDIRECTA a César BK tras denuncia por agresión (Composición Karibeña)
21/01/2026

El pasado 20 de enero, César BK sorprendió al publicar una denuncia por medio de sus redes sociales tras asistir en las grabaciones de un evento. El cantante reveló que Leslie Shaw junto a su novio lo habrían agredido y decidió denunciarlos. 

Leslie Shaw responde a César BK por agresión

La cantante Leslie Shaw ha tenido varias problemas con distintos artistas en el 2025, entre ellos fue con César BK. Ahora que el cantante de cumbia decidió denunciar a 'El Prefe' por agresión física y a la 'Barbie de la Cumbia' por agresión verbal, la artista no se ha pronunciado directamente sobre los hechos.

En ese sentido, la cantante ha decidió mandar un mensaje por medio de sus redes sociales. En el texto, Shaw menciona que nunca ha tenido problemas con artistas de trayectoria exitosa, sino con personas que estarían 'frustrados'. 

"Yo nunca he tenido problemas con personas exitosas, siempre es con frustrados, gente sin nada, sin familia estable, hipócritas, borrachos, conformistas, mantenidos y con un asco de mentalidad", expresa en el mensaje.

@josepastord #greenscreen Esto puso!!!🚨💥Ig:josepastord💥 #leslieshaw #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

¿Qué contó César BK?

El cantante César BK habló luego de denunciar que fue agredido físicamente por la cantante Leslie Shaw y su pareja, conocido como El Prefe. El artista contó su versión de los hechos y se mostró indignado por lo ocurrido, señalando que todo pasó sin provocación y en un momento en el que no esperaba ningún conflicto.

Según relató, el incidente ocurrió en Villa El Salvador, adonde acudió para una grabación. Al terminar la actividad, se produjo el altercado. César BK explicó que nunca imaginó vivir una situación así en un espacio que consideraba tranquilo. Explicó que nunca imaginó vivir una situación así en un espacio que consideraba tranquilo.

"La verdad, recontra lamentable lo que ha ocurrido hoy y una actitud cobarde por parte de él, pues me lanza un puñete y se esconde detrás de su seguridad. Yo fui a un lugar amigable y ni siquiera fui con seguridad, horrible... (¿Han esperado que no haya mucha gente para golpearte?) Lo ha calculado de esa manera y encima vienes de otro país a agredir"

Tras lo sucedido, el artista confirmó que ya tomó acciones legales. Indicó que presentó una denuncia en la comisaría de Surco por la agresión física y que también decidió denunciar a Leslie Shaw por agresión verbal. Además, señaló que seguirá los procedimientos correspondientes para dejar constancia del impacto emocional que le generó el incidente. 

 

