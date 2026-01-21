Leslie Shaw llena de elogios a Pamela Franco, pero dispara contra Cueva: "No siento que le sume"

Leslie Shaw inició el 2026 bajo los reflectores, no solo por su música, sino por declaraciones que la devolvieron a la polémica. Consultada sobre la relación de Pamela Franco y Christian Cueva, la cantante fue directa: elogió el talento de la cumbiambera, pero lanzó duras críticas contra el futbolista, a quien considera un elemento que perjudica su proyección artística.

Leslie Shaw cuestiona la influencia de Christian Cueva en la carrera de Pamela Franco

Durante una entrevista, Leslie Shaw destacó el talento y la disciplina de Pamela Franco, resaltando su desempeño sobre el escenario y su capacidad para brillar por cuenta propia. La artista aseguró que la exintegrante de Alma Bella cuenta con todas las herramientas necesarias para consolidar una carrera sólida y exitosa sin depender de terceros.

"Ay, a mí ella me parece regia, pero siento que el novio le quita puntos", afirmó Shaw para 'Amor y Fuego', dejando clara su postura sobre la influencia de Christian Cueva en la carrera de la cantante.

Según la intérprete de "La Faldita", la presencia del futbolista no aporta al espectáculo y, por el contrario, genera un contraste negativo con la imagen y producción de Franco.

"No siento que le sume en el escenario; al revés, creo que le resta", añadió.

Para la cantante, existe una evidente desconexión entre el trabajo artístico de Pamela Franco y la imagen pública del deportista. Shaw describió con entusiasmo el despliegue escénico de la cumbiambera, resaltando su vestuario, su figura y el profesionalismo de su orquesta. Sin embargo, su tono cambió drásticamente al referirse a Cueva.

"Ella tan regia con su vestuario, cuerpazo, su orquesta... ¡pum, pum, pum! Y el otro ahí todo borracho y con su short y su chancleta", expresó, generando un inmediato revuelo en redes sociales. La diferencia de estilos entre ambos fue, para Shaw, el punto más crítico de su análisis. "Pamela, un mujerón... y él, un...", dejó entrever sin completar la frase.

Leslie Shaw haría una colaboración con Cueva

Por otro lado, al ser consultada sobre una eventual colaboración musical con Christian Cueva, la cantante fue tajante y descartó cualquier posibilidad.

"No, no... 'tururu', este número está fuera de servicio", respondió entre risas para 'Amor y Fuego', cerrando así cualquier especulación.

En conclusión, las declaraciones de Leslie Shaw sobre la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva, colocan nuevamente a la cantante en el centro de la controversia. Sus opiniones sobre el entorno artístico de Franco ha generado opiniones divididas en redes sociales.