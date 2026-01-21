RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡NO SE GUARDA NADA!

Leslie Shaw llena de elogios a Pamela Franco, pero dispara contra Cueva: "No siento que le sume"

Leslie Shaw destacó el talento y despliegue escénico de Pamela Franco, pero cuestionó la presencia de Christian Cueva en sus shows.

Leslie Shaw sorprende al opinar sobre Pamela Franco y Christian Cueva.
Leslie Shaw sorprende al opinar sobre Pamela Franco y Christian Cueva. (Composición: La Karibeña)
21/01/2026

Leslie Shaw inició el 2026 bajo los reflectores, no solo por su música, sino por declaraciones que la devolvieron a la polémica. Consultada sobre la relación de Pamela Franco y Christian Cueva, la cantante fue directa: elogió el talento de la cumbiambera, pero lanzó duras críticas contra el futbolista, a quien considera un elemento que perjudica su proyección artística.

Leslie Shaw cuestiona la influencia de Christian Cueva en la carrera de Pamela Franco

Durante una entrevista, Leslie Shaw destacó el talento y la disciplina de Pamela Franco, resaltando su desempeño sobre el escenario y su capacidad para brillar por cuenta propia. La artista aseguró que la exintegrante de Alma Bella cuenta con todas las herramientas necesarias para consolidar una carrera sólida y exitosa sin depender de terceros.

"Ay, a mí ella me parece regia, pero siento que el novio le quita puntos", afirmó Shaw para 'Amor y Fuego', dejando clara su postura sobre la influencia de Christian Cueva en la carrera de la cantante. 

Según la intérprete de "La Faldita", la presencia del futbolista no aporta al espectáculo y, por el contrario, genera un contraste negativo con la imagen y producción de Franco.

"No siento que le sume en el escenario; al revés, creo que le resta", añadió. 

Pamela López advierte a Pamela Franco sobre posible hijo con Cueva: "Ahí conocerás quién es realmente"
Lee también

Pamela López advierte a Pamela Franco sobre posible hijo con Cueva: "Ahí conocerás quién es realmente"

Para la cantante, existe una evidente desconexión entre el trabajo artístico de Pamela Franco y la imagen pública del deportista. Shaw describió con entusiasmo el despliegue escénico de la cumbiambera, resaltando su vestuario, su figura y el profesionalismo de su orquesta. Sin embargo, su tono cambió drásticamente al referirse a Cueva.

"Ella tan regia con su vestuario, cuerpazo, su orquesta... ¡pum, pum, pum! Y el otro ahí todo borracho y con su short y su chancleta", expresó, generando un inmediato revuelo en redes sociales. La diferencia de estilos entre ambos fue, para Shaw, el punto más crítico de su análisis. "Pamela, un mujerón... y él, un...", dejó entrever sin completar la frase.

Pamela Franco sobre comparaciones con Pamela López por presentaciones musicales: "No soy tiktoker"
Lee también

Pamela Franco sobre comparaciones con Pamela López por presentaciones musicales: "No soy tiktoker"

Leslie Shaw haría una colaboración con Cueva

Por otro lado, al ser consultada sobre una eventual colaboración musical con Christian Cueva, la cantante fue tajante y descartó cualquier posibilidad.

"No, no... 'tururu', este número está fuera de servicio", respondió entre risas para 'Amor y Fuego', cerrando así cualquier especulación.

En conclusión, las declaraciones de Leslie Shaw sobre la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva, colocan nuevamente a la cantante en el centro de la controversia. Sus opiniones sobre el entorno artístico de Franco ha generado opiniones divididas en redes sociales.

Temas relacionados christian cueva Espectáculos Leslie Shaw Pamela Franco Redes Sociales

Siga leyendo

Lo Más leído

Falleció reconocido chico reality a los 27 años tras sufrir un paro cardiaco: ¿De quién se trata?

"¿Quieres salir de nuevo en Magaly?": Botan a Paul Michael de restaurante frente a Pamela López

Falleció Jian Carlos Moscol, más conocido como "JC", excantante de los Cantaritos de Oro

Natalie Vértiz deja "Estás en Todas" tras 6 años y Choca Mandros explica su salida: "La extrañaremos"

Melissa Klug luce su renovada figura en la playa y deja inesperado mensaje: "Aquí soy feliz"

últimas noticias
Karibeña