Carlos Miguel confiesa el miedo que vive tras atentado a su orquesta: "No hago shows para proteger a mi gente"

La ola de inseguridad volvió a golpear al mundo artístico. El cantante Carlos Miguel atraviesa un difícil momento tras el ataque armado a su orquesta en Carabayllo, que dejó dos músicos heridos. A semanas del atentado, el intérprete rompió su silencio y habló del miedo y la responsabilidad de liderar a su equipo en un contexto de violencia.

Carlos Miguel recuerda duro momento tras atentado

En una reciente entrevista en el programa 'El Reventonazo de la Chola', Carlos Miguel expresó su preocupación por la inseguridad que enfrentan los artistas. El cantante confesó que el atentado lo marcó profundamente y que hoy trabaja con temor, priorizando siempre la integridad de su equipo.

"Ahorita estamos viviendo momentos que no deberíamos. Hace poco tuve un atentado en el cual hubieron heridos. De verdad que fue para mí algo traumático, nunca me había pasado estas cosas. Si tengo miedo sería mentirte decirte que no. Pero más que el miedo siento que esto es una responsabilidad, por eso dije no hago shows porque primero está mi gente", manifestó el cantante, visiblemente afectado.

Durante la conversación, Carlos Miguel recordó cómo se desató la violencia en pleno escenario y contó que los disparos fueron dirigidos hacia los músicos, causando pánico. El cantante explicó que no escuchó los balazos por los audífonos, pero las consecuencias fueron inmediatas y graves.

"Fueron tres balazos que se dirigieron al escenario. Yo no escuché por los audífonos, como te digo, pero tuve dos heridos, mi primera guitarra y mi trombonista. Gracias a Dios mi guitarrista ya está fuera de peligro y con su familia, pero mi trombonista sigue en cuidados porque la bala le ha dañado cinco órganos", detalló.

El apoyo del público no se hizo esperar

Hace unas semanas Carlos Miguel se pronunció en redes tras este atentado y decenas de usuarios llenaron sus redes con mensajes de respaldo, solidaridad y también de indignación por la inseguridad que se vive en el país. El cantante incluso compartió un segundo video mostrando algunos de los comentarios que más lo marcaron.

"Hoy no se trata de escenarios ni aplausos. Se trata de la vida", escribió un seguidor. Otro mensaje decía: "Vivimos tiempos en los que trabajar se ha vuelto un riesgo y salir adelante, una apuesta diaria por la vida", "Primero es la vida definitivamente... pero aquí el punto principal es que nadie hace nada por derrotar a la criminalidad", fueron algunos comentarios.

Agradecido por el respaldo recibido, Carlos Miguel respondió con un mensaje directo y emotivo. El artista destacó que, en medio de la inseguridad que se vive, el apoyo del público resulta clave para seguir adelante y no sentirse solo.

"Gracias a quienes nos escriben. A quienes comparten. A quienes no miran al costado. En los momentos donde el miedo aprieta, su apoyo es la fuerza que nos mantiene de pie. Leer sus comentarios me alegró el corazón", colocó en la descripción.





El testimonio de Carlos Miguel vuelve a evidenciar la inseguridad que afecta también a los artistas. Mientras uno de sus músicos sigue en recuperación, el cantante busca continuar priorizando la vida y el bienestar de su equipo, con el respaldo del público.