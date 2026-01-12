Carlos Miguel lanza duro mensaje tras ataque a su orquesta: "Tengo miedo de morir por trabajar"

El cantante Carlos Miguel vive un difícil momento en su carrera. Luego del ataque armado que sufrió su orquesta durante una presentación en Carabayllo, el artista decidió alzar la voz y expresar el miedo que hoy siente al seguir trabajando en medio de la inseguridad que golpea al país.

Carlos Miguel tras ataque armado a su orquesta

El cantante de cumbia Carlos Miguel atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera artística. Luego del ataque armado que sufrió su orquesta durante una presentación en Carabayllo, el artista decidió romper su silencio y hablar con el corazón en la mano sobre el miedo que hoy siente al subirse a un escenario.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Carlos Miguel expresó una realidad que, según él, ya no solo golpea a los músicos, sino a miles de trabajadores en el país. Conmovido, el cantante dejó un mensaje que rápidamente se volvió viral y generó una ola de apoyo.

"Soy músico, soy bailarín, soy artista. Amo lo que hago, pero hoy tengo miedo de morir por trabajar. Da miedo subir a un escenario y no regresar a tu casa. Este testimonio no es ficción, es la realidad de muchos artistas hoy en el Perú, que trabajamos con miedo y no debería ser así, ya que el miedo no debería ser parte de un contrato", dijo Carlos Miguel en el video.

En la descripción de la publicación, el artista amplió su reflexión. Dejó claro que esta situación va mucho más allá del espectáculo.

"Esta realidad no solo lo vivimos los del rubro artístico, sino todas las personas que buscan salir adelante cada día. Todos merecemos volver a casa", escribió.

El apoyo del público no se hizo esperar

Las palabras de Carlos Miguel tocaron fibras sensibles. En pocas horas, decenas de usuarios llenaron sus redes con mensajes de respaldo, solidaridad y también de indignación por la inseguridad que se vive en el país. El cantante incluso compartió un segundo video mostrando algunos de los comentarios que más lo marcaron.

"Hoy no se trata de escenarios ni aplausos. Se trata de la vida", escribió un seguidor. Otro mensaje decía: "Vivimos tiempos en los que trabajar se ha vuelto un riesgo y salir adelante, una apuesta diaria por la vida", "Primero es la vida definitivamente... pero aquí el punto principal es que nadie hace nada por derrotar a la criminalidad", fueron algunos comentarios.

Agradecido por el respaldo recibido, Carlos Miguel respondió con un mensaje directo y emotivo. El artista destacó que, en medio de la inseguridad que se vive, el apoyo del público resulta clave para seguir adelante y no sentirse solo.

"Gracias a quienes nos escriben. A quienes comparten. A quienes no miran al costado. En los momentos donde el miedo aprieta, su apoyo es la fuerza que nos mantiene de pie. Leer sus comentarios me alegró el corazón", colocó en la descripción.

Así fue el ataque armado en pleno concierto

Días después del atentado, el cantante decidió contar cómo ocurrieron los hechos. En una entrevista con Exitosa Noticias, Carlos Miguel explicó que el ataque fue sorpresivo y se produjo por la espalda, a pesar de que el evento contaba con seguridad privada y medidas de resguardo.

Según relató, el espacio estaba cerrado y su bus había sido colocado estratégicamente para cubrir a la orquesta. Sin embargo, señaló que bastó un momento de distracción para que los atacantes aprovecharan la situación.

"Todos los ataques han sido de espaldas, les ha caído por atrás. Ha estado todo cerrado, puse mi bus a un costado para que nos cubra, pero siempre hay un momento que uno está distraído y quizá ahí ha sido cuando han aprovechado para disparar", relató el artista.

El artista también reveló que su orquesta viene siendo víctima de extorsiones desde hace varios años, pero que no denunció por temor a represalias contra él, su familia y su equipo de trabajo. Esta situación, según explicó, lo mantiene en constante preocupación.

En conclusión, Carlos Miguel reveló que no solo teme por su propia vida, sino también por la de todo su equipo. Su testimonio ha abierto nuevamente el debate sobre la inseguridad que enfrentan los artistas de cumbia y muchos trabajadores en el Perú, que solo buscan cumplir con su labor y volver sanos y salvos a casa.