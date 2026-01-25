César BK revela cómo se desató su altercado con 'El Prefe', novio de Leslie Shaw: "No supo guardar la compostura"

El cantante César BK se pronunció tras el altercado que protagonizó con 'El Prefe', pareja de Leslie Shaw. El enfrentamiento, que se viralizó en redes, generó especulaciones y versiones cruzadas. Luego de varios días, el artista explicó cómo se originó el hecho y su situación ante las autoridades.

César BK explica cómo se originó la pelea con 'El Prefe'

Durante una entrevista en el programa 'El Reventonazo de la Chola', César BK fue consultado directamente sobre el altercado con la pareja de la cantante Leslie Shaw. El artista señaló que fue 'El Prefe' quien se le acercó inicialmente y cuestionó su comportamiento durante el encuentro.

"Yo creo que, en principio, su novio no supo guardar la compostura ni darse cuenta del sitio en que estábamos. Él se acercó a mí para pedirme conversar", señaló.

Según explicó, la conversación se tornó incómoda cuando el cantante puertorriqueño le consultó si existía algún problema entre él y Leslie Shaw. En ese momento, César BK optó por pedirle que se retire del lugar para evitar mayores tensiones.

"Yo respondo: 'Brother sal de acá'. Me lanza un golpe y me logro cubrir y ocurre todo. Yo también me exalté", agregó, reconociendo que la situación se salió de control por ambas partes.

El artista también aclaró que la intervención de Leslie Shaw se dio al final del incidente, cuando él ya se retiraba del lugar. Esa escena fue la que decidió grabar y compartir, lo que posteriormente se viralizó en redes sociales.

"Esa es la parte final, cuando me estoy retirando. Decido grabar a mi agresor y ella entra a hablar por él. Entra a insultarme", finalizó.

Incómodo momento en vivo y acciones legales en curso

Durante su participación en el programa, César BK vivió otro momento tenso cuando la conductora lo invitó a bailar una canción de Leslie Shaw junto a su imitador. En dos ocasiones, el cantante evitó salir al escenario y se mostró visiblemente incómodo ante la situación.

Lejos de seguir el ritmo de 'Hay Niveles', el artista reaccionó con ironía y lanzó un comentario que llamó la atención del público: "Pongan la parte Marisol", en alusión a la 'Faraona de la cumbia'.

Más adelante, el intérprete urbano dejó en claro que no profundizará en el conflicto debido a que el caso ya se encuentra en manos de las autoridades. César BK confirmó que presentó una denuncia formal y solicitó garantías tras recibir amenazas.

"Ya he puesto una denuncia y el tema de las garantías que he solicitado por las amenazas. Es para ambas personas. Mi abogado me ha recomendado no hablar más ni entrar a detalle porque él se va a encargar de eso", sostuvo.

El enfrentamiento entre César BK y 'El Prefe' sigue generando repercusiones en el espectáculo local. El cantante decidió explicar su postura y marcar distancia del conflicto, priorizando el proceso legal. A la espera de lo que determinen las autoridades, el caso continúa bajo atención mediática.