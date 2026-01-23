César BK responde a burla de Leslie Shaw y promoción de videoclip: "Yo no pienso aprovecharme"

César BK decidió hablar claro tras la polémica generada por la burla de Leslie Shaw y la promoción de su videoclip, luego de la denuncia por presunta agresión física y verbal en la que está involucrado el novio de la cantante y ella. El artista se presentó en el programa "Arriba mi gente", donde dio su versión de los hechos, pidió respeto y dejó en claro que no usará este tema para ganar fama ni vistas.

César BK descarta aprovecharse del escándalo

Durante su entrevista en "Arriba mi gente", el cantante César BK fue consultado por las burlas de Leslie Shaw y por la forma en que ella promocionó su nuevo videoclip tras la denuncia que él presentó por presunta agresión física y verbal. Ante ello, el artista se mostró firme y directo en sus declaraciones.

"Yo no pienso aprovecharme de esto para tratar de promocionar algo, me parece una tontería hacerlo. Las vistas que llegue a tener va a ser por el trabajo honesto que tengo y no por este problema", expresó.

El artista explicó que su prioridad es que todo se aclare por la vía legal y que confía plenamente en la justicia. También contó que su abogado, el doctor Salvatore, es quien está manejando todo el proceso y le ha pedido que sea cuidadoso con sus declaraciones.

"Todo lo está viendo la justicia. El Dr. Salvatore es el que está llevando todo esto. Me ha pedido que sea muy corto en mis declaraciones respecto a este tema. Estoy seguro que la justicia no va a permitir eh esta clase de abusos y menos que venga una persona que... si yo voy a un país, yo no voy a ir a otro país a agredir a una persona", señaló.

César BK también aprovechó para responder a quienes dicen que él habría iniciado el conflicto. Según indicó, existen varios testigos que pueden confirmar lo ocurrido y que no fue él quien buscó el enfrentamiento.

"Había gente, habían niños, habían adultos, había un montón de testigos que estaban ahí mirándonos. Yo tengo testimonio de personas que estuvieron ahí", afirmó.

Al relatar cómo se dieron los hechos, explicó que se encontraba conversando con tranquilidad cuando fue encarado de manera agresiva. Además, aseguró que en ningún momento buscó el enfrentamiento.

"Yo estaba conversando tranquilamente, él vino a encararme y yo no quise conversar con él y ahí es cuando recibo la agresión de su parte mientras su seguridad está de costado", detalló.

El cantante aseguró que le preocupa que algunas versiones busquen cambiar lo ocurrido, por lo que considera importante que todo se investigue de manera correcta y justa. Además, reiteró que confía en que la verdad saldrá a la luz.

Abogado revela amenazas y pide garantías para su seguridad

El abogado de César BK también fue entrevistado por el programa y dio detalles que encendieron las alertas. Según explicó, el artista no solo presentó una denuncia, sino que también solicitó garantías para su vida debido a presuntas amenazas que estaría recibiendo.

"No vamos a esperar que se produzca todo un daño para recién ponernos a la defensiva. Él me ha dicho que ha estado recibiendo llamadas de números desconocidos después del hecho, un montón de llamadas que no son casuales", indicó el letrado.

El abogado señaló que este tipo de situaciones no se deben minimizar y que el caso debe ser tratado con la seriedad que corresponde. Además, explicó que, de confirmarse la agresión, el presunto responsable podría enfrentar sanciones legales, económicas y restricciones para evitar cualquier nuevo acercamiento.

En conclusión, César BK atraviesa un momento complicado, pero se muestra firme, tranquilo y confiado en que la justicia actuará de manera correcta. El cantante dejó en claro que no piensa usar esta situación para promocionarse y que seguirá enfocado en su música y su carrera. Mientras el caso con Leslie Shaw y su novio continúa su curso legal, el artista recibe el respaldo de sus seguidores.