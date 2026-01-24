César BK revela que contrató seguridad ante las amenazas del novio de Leslie Shaw: "Es ser precavido"

Hace unos días, César BK ha denunciado a 'El Prefe' de agresión y de amenazas en su contra. Durante una entrevista, la artista reveló que teme por su seguridad por el novio de Leslie Shaw y por ello, ha decidido contratar seguridad para que lo cuiden.

César BK revela que contrató seguridad

En una entrevista con el programa 'Arriba mi Gente', César BK estuvo respondiendo algunas preguntas sobre la denuncia que puso en contra de Leslie Shaw y su novio 'El Prefe'. Así mismo, señaló que minimiza los adjetivos que le pone la 'Barbie de la Cumbia' en todo este problema.

"¿Cómo tomas los insultos?", le pregunta el reportero, y el cantante responde: "Lo tomo de quien viene. Esto no se trata de ser 'un princeso'; en mi caso es ser precavido (¿Tienes miedo al 'Prefe'?) Miedo en el sentido de que después de esas señas que me hizo, no lo conozco, no sé que amistades tendrá que pueda mandar hacer algo, no sé".

Así mismo, señaló que la artista conoce cómo maneja su carrera en medio de escándalos cada vez que va a lanzar un tema. De igual forma, él no desea esa estrategia para dar a conocer su música.

"Siempre que va a lanzar algo, tiene que ver una polémica o hablar de alguien, esta vez te tocó", le menciona el comunicador, y César responde: "Yo no tengo nada que ver con su carrera, ella verá cómo lo hace crecer como quiera. Yo lo último que quiero es que alguien diga 'está haciendo show para sacar su canción'".

¿Tiene miedo?

Durante la entrevista, César BK fue consultado por el reportero del programa si le teme al novio de Leslie Shaw. El artista peruana señaló que no juega cuando se trata de seguridad y que por ello, él lo hizo público por si algo llega a sucederle.

"¿Tú te la jugarías? lo mío es un tema de seguridad. Yo hice esto público porque si algo me pasa ya está un precedente que ha sido visto por muchas personas. Ahora es un gasto nuevo, tener una persona que esté conmigo (A raíz de esto contrastaste seguridad) Si claro, uno no sabe lo que pueda pasar. No nos encontramos en ningún momento en que cualquier cosa puede pasar para que la amenaza pueda ser tomada a la ligera", señaló.

De esta manera, César BK señala que seguirá con la denuncia y que continúen las investigaciones. Así mismo, ha decidido contratar seguridad para que lo acompañen en todo momento por medidas de seguridad debido a 'El Prefe' y Leslie Shaw.