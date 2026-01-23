Mánager de Armonía 10 de Walther Lozada indignado tras ataque a bus: "Declaro y nadie me protege"

La violencia vuelve a golpear a la cumbia peruana. El ataque con un artefacto explosivo al bus de Armonía 10, en los exteriores de la discoteca Monasterio, en Trujillo, generó gran alarma y evidenció la ola de extorsiones que viven las orquestas. Tras el atentado, su mánager Agustín Távara expresó su temor en "Arriba mi gente", asegurando que se siente desprotegido.

Mánager de Armonía 10 alza la voz tras ataque al bus en Trujillo

El reciente ataque con un artefacto explosivo al bus de Armonía 10 de Walther Lozada en Trujillo ha generado gran preocupación entre músicos, empresarios y seguidores. El atentado ocurrió en los exteriores de la discoteca Monasterio y encendió nuevamente las alarmas sobre la ola de extorsiones que golpea a las orquestas en distintas ciudades del país.

Tras este grave hecho, Agustín Távara, mánager de la agrupación, decidió romper su silencio y expresó su indignación en el programa "Arriba mi gente", donde dejó en claro que se siente completamente desprotegido frente a la delincuencia.

Visiblemente afectado, el representante de Armonía 10 contó el difícil momento que atraviesan tras el ataque. Según explicó, cada vez que habla ante la prensa termina exponiéndose aún más.

"Toda la vida declaro, ustedes hacen su noticia y a mí después me agarran a balazos porque nadie me protege", señaló, reflejando el miedo y la impotencia que viven quienes trabajan en el mundo musical.

El atentado ocurrió cuando el bus de la orquesta estaba estacionado fuera del local Monasterio, un punto que ya había sido escenario de otro ataque días atrás, cuando la agrupación Zaperoko también fue víctima de un explosivo. Este nuevo hecho confirma que la zona estaría siendo blanco constante de amenazas.

Orquestas bajo amenaza constante

El ataque contra Armonía 10 no es un caso aislado. En las últimas semanas, otras agrupaciones también han sido blanco de la delincuencia. La orquesta de Carlos Miguel, exintegrante del Grupo Guinda, sufrió un atentado en Carabayllo, mientras que Agua Marina se vio obligada a dejar temporalmente los escenarios tras recibir amenazas.

Sobre el ataque ocurrido días antes en el mismo local, Jhony Peña, líder de Zaperoko, aclaró que no se trató de un desperfecto técnico, como se dijo al inicio.

"Fue un artefacto explosivo, no fue el aire acondicionado", precisó, dejando en claro la gravedad de lo sucedido.

Estos hechos han generado temor entre los músicos, quienes aseguran que salir a trabajar se ha convertido en un riesgo constante. Muchos managers prefieren no declarar por miedo a represalias, mientras que las orquestas siguen cumpliendo con sus presentaciones pese al peligro.

La Policía investiga y no descarta extorsión

Desde Trujillo, un reportero de "Arriba mi gente" informó que la Policía Nacional no descarta que la organización criminal Los Pulpos esté detrás de estos atentados. Además, se confirmó la detención de dos personas presuntamente involucradas, cuyos celulares contenían conversaciones que evidenciarían planes para atacar más locales y agrupaciones.

Las autoridades indicaron que tanto Armonía 10, la discoteca El Monasterio y algunas licorerías de la zona, que tienen el mismo dueño, estarían recibiendo amenazas, lo que refuerza la hipótesis de extorsión. Sin embargo, el caso continúa en investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

En conclusión, el ataque al bus de Armonía 10 vuelve a poner en evidencia la dura realidad que viven muchas orquestas en el país. Las declaraciones de su mánager resumen el sentimiento de temor, cansancio e indignación que hoy invade al ambiente musical. Mientras la Policía avanza con las investigaciones, los artistas piden mayor seguridad para poder seguir llevando alegría al público sin miedo.