¡Está de regreso! Cielo Fernández vuelve a los escenarios dedicando un tema a su abuelita

En los últimos días, Cielo Fernández estuvo ausente de los escenarios de Corazón Serrano debido a la pérdida de su abuelita. Ahora, la cantante regresó nuevamente a los conciertos, pero cantando un tema que dedicó a su ser querido que llegó a conmover a todo el público presente en el show.

Cielo Fernández regresa a los shows

Cielo Fernández es una joven cantante peruana de cumbia, natural de Chiclayo, que a sus 18 años ha logrado consolidarse rápidamente en la escena musical nacional. Actualmente, se encuentra en la delantera musical de Corazón Serrano donde su carrera viene avanzando con más fuerza.

Durante los últimos conciertos del grupo de cumbia, la joven cantante ha estado ausente debido a que su abuelita partió y viajó a Lambayeque para acompañar a su familia en este momento doloroso. Después de varios días, la artista se hizo presente nuevamente en el shows.

La artista Cielo Fernández reapareció en el escenario entre los aplausos del público, quienes cantaron con ella el tema "Te Vas Y No Volverás". Durante un momento de la canción, la joven hizo una seña al cielo, dedicando este sencillo para su abuelita.

Dolorosa pérdida de la cantante

A través de un video difundido en TikTok, se pudo conocer parte del difícil momento que vive la familia de Cielo Fernández. Las imágenes mostraron el velatorio realizado en Lambayeque, hasta donde llegaron amigos, familiares y personas cercanas para acompañar a la cantante en la despedida de su abuela paterna.

Durante la ceremonia, la integrante de Corazón Serrano tomó la palabra para dedicarle un emotivo mensaje de despedida a Leonor Chanduvi, gesto que conmovió a quienes estuvieron presentes. En redes sociales, los seguidores de la joven artista no tardaron en expresarle su cariño y fortaleza, resaltando el vínculo especial que existe entre abuelos y nietos.

Sin embargo, también surgieron críticas luego de que trascendiera que algunas personas habrían intentado pedirle fotografías a Cielo en pleno sepelio. Este hecho generó indignación entre los usuarios, quienes exigieron mayor empatía y respeto por el dolor de la cantante y su familia.

De esta manera, Cielo Fernández es una de las artistas de cumbia que viene creciendo con fuerza en su carrera musical junto a Corazón Serrano. Aunque la joven estuvo ausente de los conciertos por la pérdida de su abuelita y ahora que regresó, le dedicó el tema musical "Te Vas Y No Volverás" hacia el cielo conmoviendo a los fans.