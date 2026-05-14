Milett Figueroa toma drástica decisión tras ruptura con Marcelo Tinelli: "Lo he bloqueado de todos lados"

Milett Figueroa habló sin filtros sobre su separación de Marcelo Tinelli en "Amor y Fuego" y sorprendió con una revelación. La modelo contó que tomó una drástica decisión tras la ruptura: cortar toda comunicación con el conductor argentino y bloquearlo de todas sus redes sociales.

Milett Figueroa bloqueó a Marcelo Tinelli tras separación

Milett Figueroa decidió hablar sin rodeos sobre el final de su relación con Marcelo Tinelli. La modelo peruana se presentó en el programa "Amor y Fuego" y reveló que tomó una decisión firme tras su separación del conductor argentino: bloquearlo de todas sus redes sociales.

La actriz fue consultada por Rodrigo González y Gigi Mitre sobre si Marcelo Tinelli le pidió perdón luego de la presunta deslealtad que habría afectado su romance. Sin embargo, Milett aseguró que no hubo ningún acercamiento y que, además, él no tendría manera de comunicarse con ella.

"(¿En este tiempo te ha pidió perdón?) No, porque también no hay manera. Lo he bloqueado de todos lados. (¿No llegó a decírtelo antes del bloqueo?) Sí me llegó a escribir, fue después, cuando estaba acá. (¿Te hizo sentir que estaba arrepentido de lo que confirmaste?) No te voy a decir qué me dijo exactamente. Tal vez no esperaba que yo diga que hemos terminado", manifestó.

Con esta confesión, Milett dejó claro que por ahora prefiere mantener distancia total del presentador argentino. Aunque reconoció que la ruptura la golpeó emocionalmente, también dejó entrever que necesita avanzar sin mentiras y lejos de cualquier contacto con su expareja. De pronto, Peluchín recordó que Tinelli celebró su cumpleaños sin ella.

"(Le dolió el ego. ¿Pero qué reacción esperaba? Si tú encuentras algo, lo natural de cualquier persona que se quiere: si no me han querido como lo merezco, recojo lo que me queda) Por supuesto. (Y me voy) Así es. (¿No crees que quizá estaba esperando que esto baje y que no confirmes? Aunque con esa adelantada en su cumpleaños) No sé, ni me interesa", señaló Milett.

El conductor señaló que no cree que a Milett no le importe la situación, sino que estaría tratando de mostrarse fuerte. Además, Rodrigo González resaltó que eso se notó cuando ella intentó justificar sus lágrimas, y le recordó que no está mal sentirse afectada. Según dijo, quien debería sentirse mal es la persona que provocó el dolor en alguien que no lo merecía.

Ante ello, Milett contó que estos días no han sido fáciles para ella, sobre todo por todos los comentarios que han surgido alrededor de su relación con Tinelli. A pesar de la polémica, aseguró que también vivieron momentos muy bonitos juntos.

"Me siento muy mal porque estos días se han estado diciendo muchas cosas muy feas alrededor de la relación, que realmente fue una relación muy linda. Sí vivimos momentos muy lindos y también momentos, como en toda relación, ¿no? de discusión y cosas", señaló.

Milett también explicó que llevar una relación a distancia fue complicado. La actriz señaló que estar lejos de su familia, sus amigos y su trabajo hizo que todo fuera más difícil para ella. Sus palabras dejaron ver que la modelo sí apostó por la relación, pero considera que el amor no fue cuidado como ella esperaba.

"No fue fácil para mí llevar una relación tan lejos de mi familia, lejos de mis amigos, lejos de mi trabajo seguro (...). Bueno, el que no valoró, qué pena, ¿no? Lastimosamente, como te digo, el amor no aparece todos los días y yo sí le doy mucho valor a eso", agregó.

Le desea lo mejor, pese al dolor

Durante la entrevista, Gigi Mitre le preguntó por qué todavía hablaba bien de Marcelo Tinelli si sentía que él le había fallado. Milett respondió que no quiere quedarse con una mala imagen de la persona con la que compartió una etapa importante de su vida. La actriz aseguró que prefiere recordar lo bueno y continuar su camino sin rencor.

"Vivimos momentos muy lindos también. No quiero verlo malo tampoco, no sé, todavía, aunque no parezca, le deseo realmente lo mejor", expresó. "Genuinamente le deseo lo mejor con quien quiera ser feliz, con quien quiera. A mí no... yo soy una persona que no me cuesta estar sola, no me cuesta nada avanzar en la vida sin mentirle a las personas, ¿no? Porque de la mentira no se sale", añadió.

En conclusión, Milett Figueroa reveló que decidió bloquear a Marcelo Tinelli de todas sus redes sociales tras el fin de su relación. Aunque reconoció que la ruptura le dolió y que no fueron días fáciles, también aseguró que vivieron momentos bonitos juntos. Por ahora, la modelo prefiere tomar distancia, avanzar sin mentiras y cerrar esta etapa sin guardar rencor.