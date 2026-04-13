Gigi Mitre explota contra jefe de la ONPE por fallas en las Elecciones 2026: "Dio vergüenza"

Las Elecciones 2026, realizadas este 12 de abril, registraron diversos contratiempos por la falta de material electoral en varios locales, lo que impidió que muchos ciudadanos votaran con normalidad. Estas fallas logísticas generaron indignación entre los electores y algunas figuras públicas, entre ellas la conductora Gigi Mitre.

Gigi Mitre cuestiona gestión de Piero Corvetto

Las Elecciones Generales del 12 de abril registraron serias fallas en la distribución de material electoral, lo que afectó a más de 63 mil personas en 211 mesas de sufragio en diferentes distritos de Lima. Debido a estos inconvenientes, varias mesas no lograron instalarse a tiempo, por lo que el proceso tuvo que extenderse hasta el lunes 13 de abril en algunas jurisdicciones.

En medio de este panorama, el programa 'Amor y Fuego' abordó la situación, donde la conductora Gigi Mitre cuestionó la gestión del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, durante la jornada electoral.

"Las personas que me siguen en Instagram se dieron cuenta de que prácticamente empecé a escribir de la rabia, de la indignación, del asco que da la ONPE. ¿Cómo es posible que las disculpas del señor Corvetto sean que tercerizamos el transporte y nos falló, pedimos perdón? Como si fuera algo tan simple", expresó.

Asimismo, la conductora criticó la continuidad del funcionario en el cargo, recordando procesos electorales anteriores y señalando presuntas deficiencias en su gestión.

"Señor, usted desde las elecciones pasadas dio vergüenza, fue discutible su trabajo, debieron sacarlo por transparencia para que el peruano esté tranquilo", agregó.

Gigi Mitre arremete contra la ONPE y califica de "caradura" a Piero Corvetto

Por otro lado, Gigi Mitre cuestionó la falta de soluciones logísticas de la ONPE durante el día de votación, señalando que no se habría previsto el uso de distintos recursos para garantizar la entrega oportuna del material electoral en los locales afectados.

"¿En Lima? No llegó el transporte, no pudieron buscar ayuda del Ejército, de la Marina, ni siquiera de los delivery que tengan seguridad para que lleguen las actas. Dice que no se preocupen, que no van a pagar; a estas alturas, que el país se cae a pedazos, ¿a quién le importaría pagar o no? Lo que queremos es un nuevo futuro para nuestro país", comentó.

Finalmente, la conductora de Willax calificó de "caradura" al jefe de la ONPE, a quien responsabilizó por las fallas registradas durante la jornada electoral y le exigió asumir su responsabilidad en lugar de atribuirla a terceros.

En conclusión, Gigi Mitre criticó la gestión del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, durante las Elecciones 2026 y cuestionó las fallas en la organización del proceso.