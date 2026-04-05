Tilsa Salazar, hija de Katia Condos y Federico Salazar, debutará en el cine al lado de su madre

Tilsa Salazar, la hija mayor de Katia Condos y Federico Salazar, dará sus primeros pasos en la actuación, siguiendo los pasos de su madre. La joven se prepara para asumir un nuevo reto en la pantalla grande que ha generado gran expectativa en el ambiente artístico.

Katia Condos revela que su hija actuará en su película

En una reciente entrevista con Cristian Rivero, Katia Condos resaltó el talento de su hija mayor, Tilsa Salazar, quien dará sus primeros pasos en la actuación por mérito propio.

La actriz, separada de Federico Salazar tras 30 años de matrimonio, contó que animó a Tilsa a presentarse a un casting de su próxima película para que ganara experiencia frente a las cámaras.

"Para la película que voy a hacer en abril... Ella ha empezado a hacer algunos castings, algún curso de actuación. Está viendo si amplía su rubro. Entonces, le digo: 'Reina, como soy productora de la película, voy a pedir permiso para que hagas casting de uno de los personajes, pero no para que lo hagas porque todavía te falta experiencia... las cámaras y todo'", explicó.

Según Katia Condos, vio el casting de Tilsa y le gustó mucho, pero decidió no opinar para mantener la objetividad. Sin embargo, tanto la directora como su asistente quedaron impresionados con el desempeño de la joven de 22 años.

"Hace el casting. Yo la veo y a mí me pareció que estaba muy bien. Me gustó un montón, pero soy la mamá. No voy a opinar al respecto. Pero resulta que a Ani, la directora, y a Raúl Zuazo, que es el asistente de dirección, les encantó. Entonces, Tilsa ha sido escogida para el personaje. Va a hacer de la enamorada de mi hijo (en la ficción). ¿Puedes creerlo?", comentó emocionada.

Aunque Katia Condos no confirmó el nombre del proyecto, todo indica que se trata de 'No tan viuda', una comedia romántica sobre empoderamiento femenino dirigida por Ani Alva Helfer, con quien ya trabajó en 'Soltera, casada, viuda, divorciada'. Además de protagonizar la película, Condos también asumirá la producción y la escritura del guión.

Katia Condos rompió su silencio tras separación de Federico Salazar

En otro momento de la entrevista, Katia Condos habló sobre su reciente separación de Federico Salazar, aclarando que, pese a todo, no considera que su relación haya sido un fracaso.

"Todo el mundo sabe que no estoy con Federico después de 30 años, pero yo no puedo decir por ejemplo que 'ha sido un fracaso'. Un matrimonio de 30 años es un éxito. Una estrellita en la frente para los dos porque es una cosa maravillosa", sentenció.

La actriz peruana afirmó que, aunque el proceso es complicado, confía en que en el futuro podrá mantener una buena relación con el conductor de 'América Noticias' por el bienestar de sus hijos en común.

"Ahorita es un poco confuso y caótico, pero tengo la absoluta seguridad de que todo se va a acomodar. Los dos vamos a tratar de que la familia que hemos hecho se vea lo menos perjudicada posible con este tránsito a otra forma. Nunca vamos a dejar de ser papás de nuestros hijos ni de velar por su bien. Falta mucho camino todavía, pero tengo la certeza de que vamos a estar bien todos, incluidos mis hijos", concluyó.

En conclusión, Katia Condos se muestra emocionada por el debut actoral de su hija Tilsa y por la oportunidad de compartir escenas con ella próximamente. Al mismo tiempo, espera mantener una relación armoniosa con su expareja, Federico Salazar, por el bienestar de su familia.