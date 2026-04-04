Katia Condos rompe su silencio sobre el fin de su matrimonio con Federico Salazar: "Es confuso y caótico"

Hace unas semanas atrás, Katia Condos sorprendió a sus seguidores al anunciar el fin de su matrimonio con Federico Salazar. La actriz decidió no dar más explicaciones hasta ahora en una entrevista donde señala que su relación no fue un fracaso.
Katia Condos sobre su divorcio
En una entrevista con Cristian Rivero, Katia Condos decidió a contar sobre su trayectoria artística y tocó el tema de su divorcio donde señala que a pesar de haber terminado con Federico Salazar tras 30 años juntos, no lo considera un fracaso.
"Todo el mundo sabe que no estoy con Federico después de 30 años, pero yo no puedo decir por ejemplo que 'ha sido un fracaso'. Un matrimonio de 30 años es un éxito. Una estrellita en la frente para los dos porque es una cosa maravillosa", declaró.
Además, la actriz señala que actualmente es un poco complicado toda la situación de su separación con el periodista, pero tiene la certeza que podrán superarlo y tener una buena relación como padres por sus tres hijos. Un camino que aún falta mucho recorrer.
"Ahorita es un poco confuso y caótico, pero tengo la absoluta seguridad de que todo se va a acomodar. Los dos vamos a tratar de que la familia que hemos hecho se vea lo menos perjudicada posible con este tránsito a otra forma. Nunca vamos a dejar de ser papás de nuestros hijos ni de velar por su bien. Falta mucho camino todavía, pero tengo la certeza de que vamos a estar bien todos, incluidos mis hijos", señaló.
Federico Salazar seguiría enamorado de la actriz
En una entrevista para el programa 'Amor y Fuego', Federico Salazar decidió responder de manera amable a los cuestionamientos sobre el fin de su relación con su aún esposa Katia Condos. Es así como el periodista fue consultado sobre una posible reconciliación después de décadas juntos y así respondió.
"(¿Y esta ruptura es definitiva?) ¿Quién sabe? (No se descarta la posibilidad que más adelante puedan estar juntos?) No se descarta nada. Como te repito, toda la explicación está en el comunicado. Yo haría mal en decir cosas que no hemos quedado", expresó.
De esta manera, Katia Condos señala que su matrimonio de 30 años fue un éxito con Federico Salazar por todo el tiempo que estuvieron juntos, a pesar de que todo se acabó. Aunque ahora están viendo la posibilidad de cómo reestructurarse como padres, cree que podrán llevarse bien.