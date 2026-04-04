Tefi Valenzuela afirma que a Mario Irivarren le falta madurar bastante: "Tiene que cambiar"

Mario Irivarren estuvo en medio de la polémica tras un ampay de Magaly donde era infiel a su entonces pareja Onelia Molina. Ahora, su ex Tefi Valenzuela recuerda cómo fue su relación con el chico reality y que al parecer, aún no ha madurado como debería.

Tefi Valenzuela habla de Mario Irivarren

En el podcast de Magaly Medina, Tefi Valenzuela fue invitada para contar un poco más de su vida personal, ya que formó parte de la farándula peruana antes de que resida en Estados Unidos. Ahora, la artista también habló de cómo fue su relación con Mario Irivarren cuando estaban trabajando en un programa reality.

La cantante señaló que sí se enamoró perdidamente de la 'calavera coqueta' cuando iniciaron y que tras terminar, le chocó tanto que salió del país. Aunque afirma que Irivarren iniciaba en aquel entonces en la farándula y la dejaba sola en citas, cuando él se iba a fiestas con sus nuevos amigos.

"Con Mario yo quedé muy bien en su momento, pero sí habían cositas que incluso yo terminé yéndome a Estados Unidos en su momento. Yo estaba súper enamorada bobamente que en Combate me decían cualquier cosita y yo reaccionaba como una loquita. Lo que le pasó a él, es que le llegaba la popularidad y los amigos del medio, se iba de fiesta solo sin mí", expresó.

Le falta madurar a su ex

En ese sentido, Magaly le comenta que es una acción que sigue haciendo actualmente porque acudió a una fiesta en un yate con mujeres cuando tenía una relación con Onelia Molina. Tras aquel comentario, Tefi Valenzuela agrega que sin duda al chico reality le falta madurar y que en algún momento tendrá que cambiar aquella actitud.

"Le toca madurar bastante, como amigo todo bien, y se va a dar cuenta, creo que esto les va a servir a todos porque al verse de esa manera en algún momento tiene que cambiar o al menos, la próxima chica que llegue va estar más atenta", declaró.

La joven señaló que si bien no estaría nuevamente con Mario Irivarren como pareja, terminaron bien y como amigos se llevan mucho mejor, manteniendo comunicación de manera ocasional.

De esta manera, Tefi Valenzuela al contar cómo fue su relación amorosa con Mario Irivarren en el pasado, algunas actitudes que tuvo su ex sigue manteniendo en la actualidad con sus nuevas relaciones amorosa. Por ello, señala que aún le falta madurar bastante y al menos, la siguiente pareja que tendrá tendrá mucho más cuidado.