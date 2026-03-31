Magaly celebra sus 63 años al lado de su esposo Alfredo y amigos: "Muy orgullosa de ser quien soy"

La conductora Magaly Medina cuenta con una exitosa trayectoria en la televisión siendo vigente hasta la actualidad con su programa de espectáculos. Ahora, celebra sus 63 años de edad junto a su familia y dedica mensaje luciéndose en fotografías.

Magaly festeja 63 años

A través de las redes sociales, Magaly Medina ha compartido algunos videos de la sorpresa de su esposo y algunos de sus familiares por su cumpleaños número 63. En las imágenes compartidas se puede ver cómo los invitados están con una copa de champán y cantando a la conductora de televisión mientras que su esposo Alfredo Zambrano carga la torta.

Así mismo, la querida 'urraca' también compartió varias fotografías donde se luce sensual con diferentes vestidos y con un mensaje donde señala que celebra con mucho gusto 63 años de edad de mucho aprendizaje sin tener miedo del qué dirán.

"Hoy celebro 63 años de vivir, de equivocarme y de volverme a levantar. La edad me lo ha dado todo. Carácter, libertad, seguridad y sobre todo, cero miedo al qué dirán", señaló.

En ese sentido, Magaly agrega sentirse orgullosa de ella misma y que nunca ha buscado sentir la aprobación de alguien como mujer, mostrándose como es en realidad y que siempre sentirán envidia de ella.

"Estoy muy orgullosa de ser quien soy. Una mujer que no busca la aprobación de nadie y que entendió que su brillo incomoda porque es real y lo real siempre despierta envidia. ¡Feliz cumpleaños a mi!", agregó finalmente la conductora de TV.

Sobre Magaly

La periodista Magaly Medina es una de las figuras más influyentes y polémicas de la televisión peruana que conduce su programa 'Magaly TV: La Firme'. Comenzó en el periodismo escrito y tuvo su primera aparición en TV en el programa Fuego Cruzado (1991). En 1996, debutó con un bloque de espectáculos en el noticiero de ATV.

Estrenó su propio programa el 1 de noviembre de 1997, el cual se convirtió en un fenómeno de audiencia por sus destapes a futbolistas y artistas. Actualmente, la artista triunfa en plataformas digitales con su podcast en YouTube, donde realiza entrevistas más personales.

De esta manera, Magaly Medina es una periodista reconocida y conductora de gran renombre en el medio del espectáculo. Por ello, hoy la 'urraca' celebra 63 años de edad junto a su familia y amigos, donde señala estar orgullosa de todo lo que logrado en su vida a su actual edad.