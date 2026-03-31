Productora de 'Esto es guerra' se desliga de Piero Arenas tras grave denuncia: "No pertenece al equipo"

Piero Arenas se encuentra en el ojo público tras la grave denuncia de una joven de 19 años. Frente a esta situación, la productora Pro TV, responsable del reality 'Esto es guerra', no tardó en pronunciarse mediante un comunicado en el que fija su postura y marca distancia del exchico reality.

Pro TV niega vínculo con Piero Arenas tras denuncia de joven

Una joven de Iquitos, identificada como Marcela Sánchez, se presentó en televisión para denunciar al streamer Piero Arenas por, presuntamente, haberse aprovechado de ella mientras se encontraba en estado de ebriedad y haber difundido el hecho en redes sociales.

Tras la difusión del caso en el programa de Magaly Medina, donde se recordó que Arenas estuvo recientemente en el reality de América TV, la productora emitió un comunicado para aclarar que su vínculo con Arenas terminó en marzo de 2025 y que su participación posterior fue solo como reemplazo temporal.

"Piero Arenas no pertenece a Esto es guerra desde marzo del 2025. Su paso por el programa, junto a dos integrantes más, los días 10, 11 y 13 de marzo de 2026 fue para reemplazar a guerreros lesionados", señala el comunicado difundido en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el programa rechazó tajantemente el presunto delito que se le atribuye a Piero Arenas y manifestó su confianza en que las autoridades actúen con firmeza para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

"Rechazamos el presunto delito que se le atribuye. Confiamos en que las autoridades competentes realizarán las investigaciones correspondientes y actuarán con la debida rigurosidad, considerando la gravedad del caso con todos los implicados", añadieron.

Joven denunciante rompe en llanto

Marcela Sánchez se presentó en 'Magaly TV: La firme' para dar su testimonio contra Piero Arenas. Durante la entrevista, la joven de Iquitos rompió en llanto al relatar cómo este hecho ha afectado profundamente su vida diaria. En un momento muy conmovedor, confesó que ha tenido pensamientos de ponerle fin a su vida.

"Yo también tengo familia, tengo una vida. Mi vida se arruinó por completo, no puedo ni salir a la calle. Me siento muy avergonzada, me siento muy mal. Ni siquiera puedo dormir. Hasta he tenido el pensamiento de quitarme la vida", expresó.

De esta manera, 'Esto es guerra' aclaró que Piero Arenas no forma parte de su equipo en medio de la polémica, reafirmando su postura frente a una denuncia de gran gravedad que continúa generando impacto público.