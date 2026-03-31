Piero Arenas responde con actitud desafiante tras denuncia de joven: "Muéstrame la denuncia"

El exchico reality Piero Arenas vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que una joven de 19 años lo denunciara por presunto abuso. El caso generó gran repercusión en redes sociales, tanto por la gravedad de las acusaciones como por la actitud que mostró el streamer durante una transmisión en vivo al ser consultado sobre el tema.

Piero Arenas responde en vivo y desata polémica

Durante la transmisión, un reportero se acercó a Piero Arenas para recoger su versión sobre la acusación. Sin embargo, el influencer no ofreció una respuesta clara sobre los hechos denunciados y, en cambio, cuestionó la forma en que se le abordaba en vivo.

"Muéstrame la denuncia. Escucha, todo está registrado acá, todo está en vivo, mira lo que estás hablando, estás afirmando", respondió el streamer, sin profundizar en el tema.

La difusión inmediata del video generó críticas por su actitud, considerada evasiva por algunos usuarios. La conductora Magaly Medina también se pronunció sobre el caso en su programa, cuestionando el comportamiento del influencer durante el encuentro con la prensa.

"Su actitud patanesca, se ha dado el lujo de amenazar a mi reportero cuando son anónimos, se han dado el lujo de compartir la cara de su esposa y de su hija en una clara amenaza si es que esta denuncia sale...", expresó la periodista, evidenciando su rechazo a la reacción del joven.

Además, criticó el uso de transmisiones en vivo como una forma de presión mediática.

"Creen que atarantan porque todo el rato están transmitiendo en vivo. Ellos creen que con la cámara ahí pueden...", añadió, dejando entrever su preocupación por este tipo de conductas en plataformas digitales.

Joven relata presunto abuso tras reunión en Iquitos

Por su parte, la denunciante, identificada como Marcela Sánchez, decidió contar su versión en televisión nacional. Según relató, los hechos habrían ocurrido en la ciudad de Iquitos, luego de asistir a una reunión junto a Piero Arenas y otras personas.

"Hizo lo que quiso conmigo en un estado en que no estaba consciente, no sabía lo que yo estaba haciendo, no estaba en mis sentidos, no recuerdo nada de eso. El jueves por la tarde recibió la invitación para ir a una juerga en un bote con Piero Arenas, donde también estuvo una amiga", cuenta.

Luego de ello, se habrían ido a varios discotecas de Iquitos donde se observaba el descontrol de la salida. Según indica el reportero, la joven recibió instrucciones de hacer show para generar vistas en Kick y la misma señorita señala que había bebido demasiado al punto de perder la consciencia.

"Estaba muy eufórica, muy ebria, no sabía lo que estaba pasando. Yo dije que no quería quedarme ahí, quería regresarme a mi casa, mi celular se había apagado, era tarde y no pasaba ningún vehículo. Me jala a un costado y dice 'me estás rechazando'. Me lleva a la habitación y no recuerdo más, me levanto asustada", cuenta.

En conclusión, la denuncia contra Piero Arenas ha generado una fuerte repercusión mediática y ha puesto nuevamente en debate el comportamiento de figuras públicas en entornos digitales. Mientras el caso continúa generando reacciones, las declaraciones de ambas partes evidencian la gravedad de la situación.