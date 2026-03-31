Joven de Iquitos se quiebra tras denunciar a Piero Arenas: "Mi vida se arruinó por completo"

Una fuerte denuncia ha sacudido la farándula. Una joven de Iquitos, identificada como Marcela Sánchez, rompió en llanto al contar el difícil momento que vive tras denunciar al streamer Piero Arenas. Su testimonio fue emitido en el programa de Magaly Medina y ha generado indignación.

Joven de Iquitos rompe en llanto tras denunciar a Piero Arenas

Una joven de Iquitos, identificada como Marcela Sánchez, apareció en televisión para denunciar al streamer Piero Arenas y contar el duro momento que atraviesa. Su testimonio fue presentado en "Magaly TV La Firme" y generó una fuerte reacción.

La joven viajó hasta Lima para hacer pública su denuncia. En el set, no pudo contener las lágrimas al recordar todo lo que ha vivido desde ese momento. Marcela habló con mucho dolor sobre cómo este caso ha afectado su vida diaria. Sus palabras fueron directas y conmovedoras.

"Yo también tengo familia, tengo una vida. Mi vida se arruinó por completo, no puedo ni salir a la calle. Me siento muy avergonzada, me siento muy mal. Ni siquiera puedo dormir. Hasta he tenido el pensamiento de quitarme la vida", expresó.

Su relato dejó en silencio al set y a los televidentes que seguían la entrevista. La joven también contó que no recuerda lo ocurrido y que, tras difundirse el material, hizo todo lo posible por acceder a los videos para entender qué pasó.

"Al día siguiente que pasó ese video, estaba muy desesperada, que hasta empecé a escribir a los fans diciéndoles que me pasen los videos. Es un daño irreversible que ha hecho conmigo, con mi vida, con mi intimidad, con todo", señaló.

Magaly Medina se pronuncia

Tras escuchar el testimonio, Magaly Medina reaccionó con indignación y pidió que el caso sea investigado a fondo. Además, la conductora fue clara al respaldar a la joven.

"Es una asquerosidad lo que han hecho. Y creo que la justicia debería de caer con todo el peso de la ley para que ciertos streamers no sientan que tienen todo el poder del mundo", dijo. "Increíble de verdad, es asqueroso y vomitivo lo que te ha pasado... nadie tiene derecho a violar tu intimidad de esa manera, a exponerte de esa manera, menos sin tu consentimiento", agregó.

La reacción de Piero Arenas

Por su parte, Piero Arenas fue abordado por un reportero mientras realizaba una transmisión en vivo. El momento quedó grabado. Sin embargo, no dio una respuesta clara sobre el caso en ese momento.

"(Hay una denuncia) Ajá... muéstrame la denuncia, mi rey", respondió en un inicio. Cuando se le mencionó directamente la acusación, reaccionó sorprendido: "¿Violación? Ay... Todo está registrado acá. Acá no puedes cortar nada. Acá está todo en vivo. Mira lo que estás diciendo", comentó.

En conclusión, el caso de Marcela Sánchez ha generado gran impacto por la gravedad de las acusaciones y la exposición de su testimonio. Mientras la joven pide justicia, Piero Arenas no ha dado una respuesta clara, lo que mantiene la polémica abierta. Ahora, se espera que las autoridades investiguen lo ocurrido y determinen responsabilidades.