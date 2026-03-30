Joven de Iquitos realiza fuerte denuncia contra streamer Piero Arenas: "No estaba consciente"

El chico reality Piero Arenas ha estado involucrado en muchos escándalos tras ingresar al streaming Kick donde comparte sus juergas fuera de control. Ahora, una joven de 19 años realiza grave denuncia en su contra y cuenta lo sucedido.

Joven denuncia a Piero Arenas

La jovencita Marcela Sánchez de 19 años acudió al programa de 'Magaly TV: La Firme' para revelar que Piero Arenas se habría sobrepasado con ella en Iquitos cuando estaba pasada de copas. Es así como relata cómo sucedieron los hechos.

"Hizo lo que quiso conmigo en un estado en que no estaba consciente, no sabía lo que yo estaba haciendo, no estaba en mis sentidos, no recuerdo nada de eso. El jueves por la tarde recibió la invitación para ir a una juerga en un bote con Piero Arenas, donde también estuvo una amiga", cuenta.

Luego de ello, se habrían ido a varios discotecas de Iquitos donde se observaba el descontrol de la salida. Según indica el reportero, la joven recibió instrucciones de hacer show para generar vistas en Kick y la misma señorita señala que había bebido demasiado al punto de perder la consciencia.

"Estaba muy eufórica, muy ebria, no sabía lo que estaba pasando. Yo dije que no quería quedarme ahí, quería regresarme a mi casa, mi celular se había apagado, era tarde y no pasaba ningún vehículo. Me jala a un costado y dice 'me estás rechazando'. Me lleva a la habitación y no recuerdo más, me levanto asustada", cuenta.

Viralizaron imágenes

Marcela Sánchez señala que después se dio cuenta que los streamer junto a Piero Arenas viralizaron las imágenes del terrible hecho que sucedió y que ha sido atacado por sus seguidores, porque dieron a conocer sus redes sociales en la transmisión en vivo al día siguiente.

"Me bombardean diciendo que tienen mi video, no puedo salir a la calle, no puedo dormir, me daño mi honra y mi dignidad", declaró.

El abogado de la jovencita de 19 años señaló que el caso contempla presuntos delitos relacionados con la difusión de contenido sin consentimiento y que además otros hechos que ya fueron denunciados a las autoridades.

De esta manera, Piero Arenas se encuentra nuevamente en la polémica y esta vez con una grave denuncia ante las autoridades, donde la joven Marcela Sánchez llegó a Lima para ir en contra del chico reality por lo sucedido en Iquitos cuando estuvo en estado de ebriedad.