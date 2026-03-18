Artistas exigen justicia tras muerte de Jhon Leyva: ¿Quién está detrás del crimen del promotor?

El asesinato de Jhon Leyva deja un vacío en el folclore y evidencia la extorsión y violencia que afectan a artistas. Durante su despedida, las voces coincidieron en exigir justicia y acciones concretas. Mientras tanto, su recuerdo sigue vivo en medio de un contexto de miedo e incertidumbre.

Artistas denuncian extorsiones y piden acciones urgentes

Durante declaraciones al programa "Arriba Mi Gente", la cantante folclórica Flor Javier expresó su indignación por lo ocurrido y aseguró que la violencia se ha vuelto parte de la realidad del sector. La artista recordó la cercanía que muchos tenían con Leyva y reveló que ella también fue víctima de amenazas.

"Quien no tiene una foto con Jhon Leyva, quien no quería trabajar con él, todos, es una pérdida grande, pero lamentablemente estamos expuestos. Yo hice mi denuncia un año atrás y quedó en nada; gracias a Dios dejaron de amedrentarme, pero eso para y regresa. Pedimos justicia, eso no puede quedar así", manifestó.

En la misma línea, la animadora Marlene Cuba advirtió que la inseguridad no solo golpea al folclore, sino a distintos sectores del país. Su mensaje apuntó directamente a las autoridades, a quienes pidió respuestas concretas frente a la ola de violencia.

"No es solo folclor, es en diferentes campos. No podemos vivir tranquilos, no sabemos si salimos de casa vamos a regresar, ¿me entiendes? Hacemos un reclamo: ¿qué hace nuestro gobierno, la policía, quién nos defiende?", cuestionó.

Por su parte, la artista Ibis Flores, conocida como "La Barbie del Folklore", no pudo ocultar su dolor y expresó su frustración ante la inseguridad que enfrentan a diario.

"Desde el día de ayer que me he enterado no lo puedo creer, no sé qué decir, lo único que siento es ira, dolor e indignación porque no merecía esto. Estamos toreando la muerte a la delincuencia", señaló visiblemente afectada.

Susy Díaz recuerda su cercana relación con el promotor

Entre los asistentes al velorio, la exvedette Susy Díaz protagonizó uno de los momentos más emotivos. Con la voz entrecortada, recordó la larga amistad que la unía con Jhon Leyva, a quien conoció cuando él apenas iniciaba en el rubro musical.

"Para mí era como un hermano", afirmó. Según relató, el promotor comenzó su carrera a los 17 años, pegando afiches y apoyando en la organización de eventos. "Me acuerdo que empezó trabajando con Abencia Meza, pegando los volantes de las fiestas que hacía Abencia, y me contrataba para eventos", detalló.

Con el paso del tiempo, la relación trascendió lo laboral y se convirtió en un vínculo cercano. Díaz reveló que, en uno de los momentos más difíciles de la vida del promotor, él recurrió a ella en busca de seguridad frente a las amenazas que recibía.

"Cuando empezaron a extorsionarlo, se mudó a mi casa. Me alquiló un mini departamento y estuvo encerrado ahí, todo miedoso de que le pase algo", contó.

La excongresista también señaló que Leyva vivía con constante temor, ya que aseguraba ser seguido por personas sospechosas. Este miedo, según indicó, persistió incluso cuando decidió salir del país temporalmente para resguardarse.

En conclusión, el asesinato de Jhon Leyva deja un vacío en el folclore y evidencia la extorsión y violencia que afectan a artistas. Durante su despedida, las voces coincidieron en exigir justicia y acciones de las autoridades. Su recuerdo sigue vivo en medio de un contexto de miedo e incertidumbre.