Korina Rivadeneira ya no viviría con Mario Hart y su hija mayor los habría delatado ¿Qué dijo?

Desde hace semanas, se corre el rumor que Korina Rivadeneira y Mario Hart se habrían separado después de 9 años juntos. A pesar que no deseaban hablar sobre ello, su hija los habría delatado en un video.

¿Korina y Mario Hart no viven juntos?

El programa 'Amor y Fuego' compartió el video que publicó Korina Rivadeneira hace unos días donde mostraba el dibujo que hizo su hija. En la grabación, la venezolana le pedía explicar lo que había dibujado y la pequeña señala que su mamá duerme sola en la cama porque el padre no está con ellos.

"Tu cama, que es color arcoíris, y esta es la cama de su mamá, porque no vive con su papá", se le escucha decir a la niña en el video.

Esto causó un gran asombro entre los seguidores y los conductores de televisión, que inmediatamente especularon sobre la separación de la pareja. Además, señalaron que los pequeños solo relatan o dibujan sobre su entorno y de esta manera, la niña habría revelado que sus padres no estarían viviendo juntos.

Incluso, Gigi Mitre menciona que la influencer no habría notado este detalle al momento de subir el video: "Korina está tan enfocada en que salga bonita la historia, que ni prestó atención a lo que la niña decía. No creo que se haya dado cuenta de lo que decía la pequeña".

¿Qué dijeron de su separación?

En una conversación con 'Amor y Fuego', Korina Rivadeneira fue consultada sobre lo que viene pasando con Mario Hart. Como se recuerda, la pareja lleva casada varios años y tiene dos hijos juntos, pero últimamente no se les ve juntos en las redes sociales compartiendo como familia desde hace meses. Por ello, la artista venezolana fue consultada sobre los rumores de separación con el piloto de carreras.

"¿Qué? Bueno, Mario y yo hemos decidido no hablar de nuestra vida privada. Como te digo, Mario y yo hemos decidido no hablar de temas privados. Si hay algo que tengamos que contar o que se vea de nuestra vida privada de repente va a ser a través de nuestras propias redes sociales", expresó.

De esta manera, Korina Rivadeneira ha decido por dar vagas respuestas sin confirmar una separación definitiva de Mario Hart, de igual manera el piloto no ha querido dar mayor información. Al parecer, la pareja ya no estaría viviendo juntos porque según el dibujo de su pequeña, su madre viviría sola sin el papá.