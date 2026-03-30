Ale Seijas aclaró los rumores sobre su continuidad en 'Amor Rebelde': "Imposible que me vaya"

La cantante Ale Seijas atraviesa un momento destacado en lo profesional y personal. Desde su ingreso a Amor Rebelde, se consolidó como una de las figuras principales. En medio de esta etapa, decidió pronunciarse para aclarar rumores sobre su permanencia.

Ale Seijas confirma su continuidad en Amor Rebelde

Durante una reciente visita al programa 'Ke Rica Mañana', de Radio Karibeña, Ale Seijas fue consultada directamente por los rumores que circulaban sobre una posible salida de Amor Rebelde. Ante ello, la cantante respondió con firmeza, dejando en claro su compromiso con la agrupación.

"Ya firmé contrato ya por un año, imposible que me vaya", afirmó, descartando cualquier especulación sobre una pronta desvinculación.

La respuesta generó un momento distendido en cabina, cuando el animador Jairo Campos, conocido como 'El Santeño', bromeó sobre el supuesto salario de la cantante.

"Es difícil que una orquesta le pague 3 mil soles mensuales que gana", comentó en tono jocoso, provocando risas entre los presentes. Lejos de incomodarse, la artista siguió el juego y respondió con humor: "Santeño me paga bien".

Con estas declaraciones, Ale Seijas no solo reafirmó su estabilidad laboral, sino también el buen ambiente que mantiene con sus compañeros, lo que contribuye a su crecimiento dentro de la escena de la cumbia peruana.

Ale Seijas oficializa su romance con percusionista de Amor Rebelde

Ale Seijas impactó al oficializar su romance con Jairo Emilio, percusionista de la agrupación Amor Rebelde, y lo hizo de la manera más directa: con beso incluido. La cantante de cumbia encendió las redes con la noticia.

El video fue compartida en una historia de WhatsApp de la propia Ale Seijas. En el clip se le ve muy cariñosa junto al músico, ambos bastante cercanos y relajados. Para muchos, ese gesto fue más que suficiente para confirmar que entre ellos hay algo más que compañerismo musical.

"Sabor mi amorchito", habría escrito Ale Seijas en la descripción del clip junto a un emoji de una carita enamorada.

En cuestión de minutos, la captura empezó a circular entre seguidores y páginas de farándula. Estos no tardaron en señalar que el 'chape' sería la forma más directa de oficializar la relación.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha salido a dar declaraciones formales sobre su relación. Aun así, la imagen publicada habla por sí sola y deja claro que ambos no tienen problema en mostrarse juntos.

En conclusión, Ale Seijas consolida su presente en la música con pasos firmes dentro de Amor Rebelde, mientras disfruta de una etapa personal marcada por nuevas ilusiones. La artista no solo despejó rumores sobre su continuidad en la agrupación, sino que también dejó ver un lado más cercano al compartir su romance.