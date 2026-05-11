Mánager de Armonía 10 de Walther Lozada lanza dura crítica contra la agrupación de Piura: ¿Qué dijo?

La agrupación Armonía 10 de Walther Lozada volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que Armonía 10 de Piura lanzara la canción "Cuando florezca el Chuño" el mismo día y a la misma hora. La situación generó reacciones y llevó al mánager de la orquesta de la familia Lozada, a pronunciarse con duras declaraciones.

Mánager de Armonía 10 de Walther Lozada critica a la agrupación piurana

La polémica comenzó luego de que ambas agrupaciones publicaran el mismo tema musical a través de sus plataformas digitales. El hecho sorprendió a los fanáticos de la cumbia, quienes rápidamente compararon las versiones y debatieron sobre cuál respetaba mejor la esencia original de la canción.

En medio de esta controversia, Agustín Távara, mánager de Armonía 10 de Walther Lozada, se pronunció en el programa "América Hoy" y dejó clara su postura frente a la competencia que mantienen con la agrupación piurana.

"Competencia directa se sabe de que existe ¿no? desde que se formaron las dos Armonía 10 la gente el público ya se está dando cuenta quiénes son los que en verdad respetan los arreglos originales, la música que en verdad hace bailar a todas las generaciones de la cumbia", declaró.

Las declaraciones no quedaron ahí. Távara también cuestionó el protagonismo que tendría actualmente Stiven Franco dentro de Armonía 10 de Piura y aseguró que los integrantes más antiguos quedaron relegados.

"A los antiguos ahorita los tienen de bailarines, todo está enfocado en Stiven Franco, lo presentan como el artista. Ahorita es Stiven Franco y sus bailarines", comentó el representante musical.

Pese a sus críticas, el mánager señaló que finalmente será el público quien decida cuál propuesta musical prefiere. Sin embargo, insistió en que su agrupación mantiene vivo el legado artístico de Walther Lozada.

"El público elige, nosotros presentamos nuestro producto, ellos el suyo, pero asumimos nuestra responsabilidad como le digo amparados en la creatividad que tuvo en vida Walther Lozada y que el legado musical nos corresponde", añadió.

@rkt696 Mánager de Armonía 10 de Walther Lozada arremetió contra Armonía 10 de Piura ♬ sonido original - rkt696

Mathías Lozada de Armonía 10 de Walther Lozada anuncia su salida

Hace unas semanas, a través de sus redes sociales, Mathías Lozada compartió un comunicado que entristeció a sus seguidores. El cantante agradeció el apoyo recibido durante su carrera y aseguró sentirse afortunado de haber formado parte de la familia musical Armonía 10 de Walther Lozada.

"Con un gran saludo me dirijo a ustedes para decirles que estoy muy agradecido con todos. En este tiempo, a los que me han apoyado a seguir en este lindo camino que es la música, he conocido gente increíble al transcurso de este tiempo, personas que jamás pensé conocer. Ha sido un gusto enorme y quiero agradecer a mi familia por la oportunidad de compartir mi talento en los escenarios", señaló.

Así mismo, añadió que se despedirá por un tiempo de los conciertos. Esto debido a que iniciará sus clases en la universidad donde estudiará música y necesita concentrarse por completo. Aún así, espera volver pronto a los escenarios para reencontrarse con su público.

"Hoy me despido por un tiempo de los escenarios y de ustedes, ya que empiezan mis clases de música en la universidad y necesito enfocarme. Gracias por todo su apoyo, nos volveremos a encontrar muy pronto", agregó.

La rivalidad entre Armonía 10 de Walther Lozada y Armonía 10 de Piura sigue generando controversia en la música peruana. Mientras las diferencias por el lanzamiento simultáneo de "Cuando florezca el Chuño" continúan dando de qué hablar, las declaraciones de Agustín Távara encendieron aún más el debate entre ambas agrupaciones.