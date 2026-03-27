Amor Rebelde sorprende al presentar a Thiago Castañeda como su nueva voz.

La agrupación de cumbia 'Amor Rebelde' continúa consolidándose en la escena musical peruana y ganando el respaldo del público. En medio de ese crecimiento, el grupo sorprendió a sus seguidores al anunciar la incorporación de Thiago Castañeda como su nuevo integrante, marcando una apuesta por renovar su estilo con nuevas voces y energías.

Presentan nuevo integrante de Amor Rebelde

La revelación se realizó durante la visita de 'Amor Rebelde' al programa "Ke Rica Mañana" de Radio La Karibeña. En plena transmisión, los integrantes presentaron oficialmente a Thiago Castañeda, un talento de apenas 14 años que asume el reto de convertirse en una de las nuevas voces del grupo.

El joven cantante, quien incursionó en la música desde los 12 años, no ocultó su entusiasmo por esta oportunidad. Durante su debut, interpretó el tema "Te extraño cada día más", logrando captar la atención del público y recibir elogios en vivo.

La conductora Leysi Suárez destacó su desempeño, mientras que sus compañeros lo respaldaron con aplausos, consolidando así una presentación que no pasó desapercibida. Cabe recordar que el anuncio de que se podía sumar un nuevo integrante ya había sido anticipado en redes sociales, generando gran expectativa entre sus seguidores.

Por otro lado, durante su participación en el programa la agrupación no dudó en cantar su más reciente éxito "Amor sincero".

¿Quiénes integran Amor Rebelde?

El crecimiento de Amor Rebelde también responde a la experiencia de sus integrantes. La agrupación se formó tras la salida de varios artistas de Son del Duke. Entre ellos figuran Ale Seijas, Paola Rubio, Kassandra Chanamé y el animador Jairo Campos, quienes decidieron apostar por este nuevo proyecto musical.

De acuerdo con lo expresado por los propios integrantes, su decisión respondió a una serie de inconvenientes que enfrentaban en su anterior agrupación, lo que los llevó a buscar nuevas oportunidades dentro de la industria musical. A este equipo se sumaron también Alejandra Guerrero, exintegrante de La Bella Luz, así como los jóvenes talentos Andy Saucedo y Eddi Pozo.

Con esta combinación de experiencia y nuevas promesas, la agrupación busca posicionarse con fuerza en la escena de la cumbia nacional, apostando por una propuesta que conecte con distintos públicos.

En conclusión, la incorporación de Thiago Castañeda marca una nueva etapa para Amor Rebelde. La respuesta del público y el impacto en redes reflejan el interés por su propuesta musical. Con juventud y renovación, la agrupación busca consolidarse en la cumbia peruana actual.