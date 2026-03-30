Wendy Sulca se disculpa por polémico mensaje tras partida de Manolo Rojas: "No era lo más apropiado"

El pasado viernes 27 de marzo, Manolo Rojas falleció a los 63 años de un paro cardiaco causando un profundo pesar entre sus familiares, amigos y seguidores. Lo que llamó la atención y polémica fue el mensaje que publicó Wendy Sulca para despedirse, pero ahora salió a disculparse públicamente.

Wendy Sulca se disculpa

Por medio de sus redes sociales, Wendy Sulca decidió compartir un comunicado para disculparse por el error que tuvo al realizar una publicación despidiéndose de Manolo Rojas. Así mismo, señaló que aquella gráfica fue lanzado por su equipo de trabajo y no por ella.

"Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas por el video publicado recientemente en mis redes por un miembro de mi equipo de trabajo. En cuanto fui consciente del contenido, procedí a eliminar la publicación de inmediato, dado que no era lo más apropiado", señaló.

En ese sentido, señala que solo trataron de recordar al querido cómico y rendirle un homenaje tras su partida con cariño y admiración. Así mismo, agradeció la comprensión de muchos de sus seguidores por un error en la escritura.

"Nuestra única intención fue recordar y rendir homenaje a una persona a la cual guardo gran cariño y admiración. Agradezco mucho su comprensión y quiero dejar este mensaje por respeto a sus seres queridos", expresó.

Wendy Sulca se confunde en mensaje

La cantante y actriz Wendy Sulca utilizó su cuenta en la red social X para dedicar unas palabras tras la muerte de Manolo Rojas. En su publicación, compartió una escena de una producción nacional en la que ambos trabajaron juntos, recordando así una etapa importante de su carrera.

Sin embargo, el mensaje generó controversia debido a un error en la escritura del nombre del comediante. "Hoy el Perú pierde un talento inmenso, vuela alto querido Monólogo Rojs, gracias por tantas risas y por tu generosidad siempre. Pasamos de aquellas entrevistas de mis inicios a trabajar juntos en una producción nacional, y tu esencia nunca cambió", escribió.

El post se viralizó rápidamente y provocó diversas reacciones entre los usuarios. Aunque Sulca eliminó la publicación poco después, muchos internautas ya habían capturado el mensaje y lo replicaron en distintas plataformas.

De esta manera, Wendy Sulca decidió pronunciarse en las redes sociales oficiales para disculparse de su anterior mensaje publicado donde cometió error en el nombre de Manolo Rojas tras su fallecimiento. Así mismo, señala que fue un error de su equipo de trabajo y no de ella.