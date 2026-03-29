Josimar dedicó homenaje a Manolo Rojas y reveló que iban a grabar un tema juntos: "Me dejaste con las ganas"

El legado de Manolo Rojas sigue generando homenajes en el espectáculo. Josimar Fidel le rindió tributo en el especial 'Manolo Rojas por siempre' de El Reventonazo de la Chola. Además, reveló un proyecto que ambos planeaban y que quedó inconcluso tras su partida.

Josimar dedica emotivo mensaje a Manolo

Durante su aparición en el programa, Josimar Fidel ingresó al set interpretando el clásico "Ahora" del reconocido Leo Dan, una canción cargada de sentimiento que dedicó al recordado cómico. La presentación generó un ambiente de profunda emoción, marcando uno de los momentos más significativos de la noche.

Al tomar la palabra, el salsero no pudo ocultar su tristeza por la partida de Manolo Rojas y recordó el vínculo que los unía. "Es una sorpresa para mí bajar del avión y que no estés. Justo que pensábamos a grabar un tema juntos, que ya era hora, y me dejaste con las ganas de grabar contigo mi tío", expresó con evidente pesar.

El artista también destacó el impacto que tuvo el comediante en su vida, especialmente por los consejos que le brindaba constantemente.

"Siempre te recordaré con mucho cariño, con mucho amor, todos los consejos. Tenías todas las conexiones de las calles, del teatro. Siempre te voy a recordar Manolo, salúdame a mi viejo, a mi mamá y a mi abuelita Meche que sé que estás con ellos. Un abrazo Manolo", añadió, conmoviendo tanto al público como a los presentes en el set.

La emoción no terminó allí. En otro momento del programa, Josimar Fidel se unió a Daniela Darcourt para interpretar "Perdón, vida de mi vida" del icónico Vicente Fernández, logrando un dueto que intensificó el homenaje y provocó aplausos y lágrimas entre los asistentes.

@rkt696 Josimar dedica homenaje en el Reventonazo de la Chola tras fallecimiento de Manolo Rojas ♬ sonido original - rkt696

Manolo Rojas y su afición por la música

Más allá de su trayectoria como humorista, Manolo Rojas también cultivó una faceta musical que muchos de sus seguidores recuerdan con cariño. El artista incursionó en el canto y llegó a grabar varios temas, algunos de ellos de su propia autoría, demostrando su versatilidad dentro del mundo artístico.

Esa pasión por la música explica su interés en concretar una colaboración con Josimar Fidel, uno de los exponentes más populares de la salsa en el país. Ambos habrían conversado sobre la posibilidad de grabar un tema juntos, un proyecto que despertaba entusiasmo y que prometía unir dos estilos en una propuesta especial.

Sin embargo, la repentina partida del comediante impidió que ese plan se hiciera realidad, dejando un pendiente que ahora se recuerda con nostalgia.

En conclusión, el homenaje de Josimar Fidel refleja el cariño que Manolo Rojas supo ganarse. Más allá de la comedia, sus proyectos evidencian su pasión por el arte. Aunque la colaboración no se concretó, ese sueño se suma a su legado en la memoria del público.