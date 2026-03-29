Jimmy Santi pierde el control al no poder entrar al velorio de Manolo Rojas y termina en silla de ruedas

Un momento de dolor generó una escena inesperada cuando Jimmy Santi protagonizó un incidente en el Gran Teatro Nacional. El artista no pudo ingresar al velorio de Manolo Rojas y reaccionó visiblemente alterado. El hecho fue captado en videos que se viralizaron en redes sociales.

Jimmy Santi protagoniza tenso momento en velorio

Las imágenes, compartidas en TikTok por el usuario Víctor Ly, muestran a Jimmy Santi reclamando de manera airada en los exteriores del recinto durante la noche del sábado. Según se aprecia en el video, el cantante exigía ingresar al velorio para despedirse de su amigo, mientras algunas personas presentes intentaban calmarlo.

En medio de la tensión, se observa que el artista pierde el control por algunos momentos, incluso con gestos que evidencian su frustración, como intentar arrojar un teléfono. La situación generó preocupación entre los asistentes, quienes le pedían que se tranquilizara ante el difícil momento que atravesaba.

Sin embargo, tras ese episodio inicial, el estado del cantante pareció cambiar de forma notoria. Minutos después, el intérprete fue retirado del lugar en una silla de ruedas, mostrando un evidente desgaste físico. La presencia de efectivos policiales durante el traslado también llamó la atención, reforzando la gravedad del momento vivido en las afueras del teatro.

¿Por qué no pudo ingresar al velorio?

El incidente tuvo como origen una disposición logística del velorio de Manolo Rojas. De acuerdo con la información trascendida, las puertas del Gran Teatro Nacional se cerraron aproximadamente a las 7 de la noche para permitir la preparación del cuerpo antes de su traslado a la ciudad de Huaral.

Fue en ese contexto que Jimmy Santi habría llegado al recinto, encontrando el acceso restringido. La imposibilidad de ingresar para dar el último adiós a su amigo habría provocado su reacción, marcada por la impotencia y el dolor.

Aunque no se emitió un pronunciamiento oficial por parte del entorno del cantante, lo ocurrido refleja la intensidad emocional que puede surgir en este tipo de situaciones, especialmente cuando se trata de despedir a una figura cercana.

El episodio protagonizado por Jimmy Santi evidencia cómo el dolor puede desencadenar reacciones inesperadas. Más allá de la polémica generada en redes sociales, el hecho deja en evidencia el impacto que tuvo la partida de Manolo Rojas en su círculo cercano. Mientras tanto, las imágenes continúan circulando y generando debate, en medio de un contexto marcado por la tristeza y la despedida de un querido artista peruano.