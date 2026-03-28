Hijo de Manolo Rojas revela cómo fueron sus últimos momentos: "Intenté llevarlo al hospital"

La familia de Manolo Rojas se pronunció sobre cómo fueron los últimos momentos del querido cómico desde su velorio en el Gran Teatro Nacional. Su hijo, Manuel Rojas, dio detalles de su muerte en vivo, conmoviendo al país.

Hijo de Manolo Rojas cuenta detalles de su fallecimiento

El Perú sigue de luto por la partida de Manolo Rojas. Desde el velorio del artista en el Gran Teatro Nacional, su hijo Manuel decidió contar cómo fueron los últimos momentos del querido cómico, dejando a todos con el corazón en la mano.

En una enlace con "El Reventonazo de la Chola", Manuel contó que todo ocurrió de manera inesperada. Su padre empezó a sentirse mal y necesitaba ayuda urgente. La familia reaccionó rápido y pidió un taxi para llevarlo a una clínica. Sin embargo, la situación empeoró en cuestión de minutos. Poco después llegaron agentes y bomberos, quienes confirmaron la triste noticia que hoy enluta al país.

"Mi padre sentía dolor de cabeza, estaba sudando, él necesitaba auxilio. Le habían pedido un taxi para irse a una clínica cercana de emergencia a atenderse. Ya había llegado el taxi, pero minutos antes de que lo aborde, él en la puerta de nuestra casa de La Victoria, ya estaba en el suelo, sin signos vitales, corroborado por dos agentes y dos bomberos de emergencia", relató.

@ameg_pe 28.03.26 | Hijo de Manolo Rojas revela cómo fueron sus últimos momentos y su hija se quiebra en vivo. Además, revelan que llevarán al cómico a Huaral para un recorrido y su sepultura será en Lima. Fuente: El Reventonazo de la Chola ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

El momento más fuerte llegó cuando Manuel intentó salvar a su padre. Entre la desesperación y el dolor, no podía aceptar lo que estaba pasando. Aun así, no se quedó de brazos cruzados e hizo todo lo posible por ayudarlo y lo cargó al auto, sin vida.

"No pude creer en el momento que llegué, cuando lo vi, no me podía quitar de la cabeza. Pensaba que se podía hacer algo más, estaba desesperado. Definitivamente, trataba de buscar la solución más rápida posible. Quise intentar llevarlo a un hospital de emergencia, pero ya me habían dicho que era imposible, que no se podía reanimar. Y bueno, yo lo dejo en la camioneta", contó.

Agradeció al público y así quiere que lo recuerden

Desde el velorio, el joven agradeció el cariño que han recibido en estos días tan duros. Según dijo, la reacción del público lo ha sorprendido. También destacó la presencia de amigos, artistas y gente del barrio que no dudó en acercarse para darle el último adiós.

Pese al dolor, su hijo quiso dejar un mensaje claro sobre cómo debe ser recordado el comediante. Además, reveló el vínculo especial que tenía con él. También aseguró que Manolo dejó un gran legado en su familia y en el público.

"Bueno, de verdad que increíble toda la reacción del público, el Perú que ha tenido con mi papá", señaló. "A mi padre lo debemos recordar como un gran ser humano, un gran amigo, un gran hermano, un gran padre, un gran abuelo. El más completo, mi mejor amigo y mi confidente...Creo que él sabe muy bien que nos ha dejado buenos frutos aquí", añadió.

Hija de Manolo se quiebra en vivo desde el velorio

Por su parte, la hija del cómico, Allinson Ruby Rojas, también habló, aunque visiblemente afectada. Aun así, aseguró que intenta mantenerse fuerte por su familia. Además, pidió respeto para este momento tan delicado.

"Es muy difícil ahorita expresar lo que siento porque estoy totalmente destrozada... no me siento bien, pero estoy fuerte por mi papá y mis hijos, por mi hermano y por mi mamá... Gracias a toda la gente que vino... Acá también se formó un pequeño inconveniente decirle a toda la gente que está afuera queriendo entrar que tenga un poco más de calma, que se apiade de nuestro dolor", expresó.

Último recorrido para despedirlo

La familia también anunció que cumplirán uno de los deseos del cómico. Harán un recorrido por Huaral antes de su entierro. Luego, regresarán a Lima para darle cristiana sepultura.

"Vamos a cumplir lo que a él le hubiera gustado, que es un recorrido por su Huaral querido. Y desde las 11 de la noche nos vamos a dirigir hacia Huaral. Así es que a todos sus paisanos decirles: 'Calma porque lo tendrán'. Y de ahí a las 12 del mediodía estaremos retornando a Lima para irnos al cementerio a las 3 de la tarde de Campo Fe de Huachipa", explicó su hijo.

En conclusión, la partida de Manolo Rojas ha dejado una gran tristeza. Sus hijos han contado detalles muy duros, pero también han recordado su lado más humano. Hoy, el Perú despide a un artista querido, pero sobre todo a un padre que marcó la vida de su familia y de miles de personas.